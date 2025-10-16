Lecornu se enfrenta hoy a sus primeras mociones de censura en Francia

Con un hemiciclo casi vacío, el debate en la Asamblea Nacional sobre las mociones de censura contra el segundo gobierno de Lecornu II se iniciaba este jueves a primera hora, en un contexto marcado por el debate sobre la suspensión de la reforma de las pensiones y la necesidad de aprobar urgentemente los presupuestos de 2026.

"Emmanuel Macron ya no es el garante de las instituciones de nuestro país. No ha escuchado ni una sola vez la indignación expresada", afirmó ante el hemiciclo la diputada insumisa, Aurélie Trouvé.

Sebasiten Lecornu se enfrenta a sus primeras mociones de censura, depositadas por La Francia Insumisa y Agrupación Nacional, tras su dimisión y días después de su elección. Para ambos partidos, la suspensión de la reforma de las pensiones anunciada por el primer ministro el pasado lunes, no es suficiente, quieren la dimisión del presidente Emmanuel Macron, a quien no ven como una figura legítima para gobernar.

Tras las primeras intervenciones en el parlamento francés, el Primer Ministro respondió tajantemente a Marine Le Pen; “El gobierno no teme al pueblo”, aseguró e insistió que este ejecutivo cuenta con el apoyo de una “base parlamentaria lo suficientemente amplia como para mantener su posición”.

La llave de la censura, hasta ahora, la tenía el Partido Socialista, quien había puesto como condición suspender la impopular reforma de las pensiones a cambio de no votar el bloqueo del nuevo gobierno. Lecornu cedió, aunque con matices, este cambio “costará 400 millones de euros al Estado en 2026, y 1.800 millones en 2027”, por lo que deberá ser compensada a través de recortes, y no aceptará ningún acuerdo que ponga en entredicho la credibilidad de su Gobierno.

Los socialistas parece que han aceptado este pacto, y a excepción de algunos diputados, el partido no votará ninguna de las dos mociones presentadas este jueves. Aun así, la amenaza persiste, puesto que solo bastarían un par de votos para conseguir los 288 necesarios para hacer caer al nuevo gobierno de Macron.

La amenaza persiste

Los ecologistas "votarán a favor de la censura casi por unanimidad", predijo su líder, Marine Tondelier, denunciando la falta de compromiso ambiental de Sébastien Lecornu. Al igual que el coordinador nacional de LFI, Manuel Bompard, quien reiteró su llamamiento a todos los diputados a votar a favor de la censura. "Hago un llamamiento especial a los diputados socialistas para que desobedezcan las instrucciones de Olivier Faure. Votar a favor de la censura esta mañana es una cuestión de dignidad", declaró.

Del lado conservador, la autora de la segunda moción de censura, Marine Le Pen lo tiene claro: "Votaremos sin dudarlo para censurar a su gobierno, porque su presupuesto no es un presupuesto", declaró la presidenta de Agrupación Nacional en la Asamblea Nacional, argumentando a su vez a favor de la moción de censura presentada por su partido político y su aliado, Eric Ciotti.

Sin embargo, una gran proporción de Los Republicanos, no votarán a la censura, tal y como anunció este jueves la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, que reiteró la necesidad de “primero debatir y discutir, antes de censurar”.