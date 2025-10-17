Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump amenaza con "matar" a los miembros de Hamás si siguen las ejecuciones

¿Por qué Trump tiene éxito con Netanyahu y fracasa con Putin?

Éxito sin discusión en la guerra de Gaza, pero fracaso estrepitoso en el conflicto armado que, en campaña electoral, prometió acabar en "24 horas". El presidente de EEUU, Donald Trump, vive en estos momentos sus horas de máxima gloria gracias a la tregua alcanzada en la depauperada Franja palestina, que ha permitido a sus habitantes regresar a sus hogares, conjurando el temor de una deportación masiva, en la forma de una nueva 'nakba' (en árabe 'catástrofe', en referencia a la creación del Estado de Israel en 1945) que se había extendido entre organizaciones de derechos humanos. Pero este triunfo tiene un amargo reverso: deja aún más al descubierto su impotencia para poner fin a una guerra en el flanco oriental de la Alianza Atlántica con Rusia, el antiguo rival de la Guerra Fría, con cuyo presidente Trump mantiene una controvertida relación de cercanía y complicidad.

