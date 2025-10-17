Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump amenaza con "matar" a los miembros de Hamás si siguen las ejecuciones

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas aseguró que no descansarán hasta que los cuerpos sin vida de los 19 cautivos restantes regresen al país hebreo

Hombres armados de Hamás escoltan en Gaza autobuses de palestinos excarcelados por Israel.

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

