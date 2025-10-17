Casa real británica
El príncipe Andrés dejará todos sus títulos reales
EFE
Londres
El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.
