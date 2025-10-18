Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel señalizará una "línea amarilla" en Gaza y advierte de que las violaciones serán respondidas con fuego

Netanyahu dice que María Corina Machado "apreció" sus "decisiones" en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantuvo una llamada telefónica con María Corina Machado, recientemente galardonada con el premio Nobel de la Paz, en la que esta "apreció de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la guerra", según la oficina del mandatario. "La Sra. Machado dijo al primer ministro que apreciaba de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la guerra y los logros de Israel, y celebró el acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza", recoge un comunicado difundido por la oficina del primer ministro. El comunicado no detalla cuándo se produjo la llamada, apuntado que fue "recientemente". La oficina del líder israelí aseguró que Machado también apreció la lucha de Netanyahu "contra el eje iraní del mal, que no sólo actúa contra Israel sino también contra el pueblo de Venezuela".