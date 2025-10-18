Expresidente condenado
Sarkozy permanecerá aislado en la cárcel de París donde cumplirá condena
El expresidente ha sido condenado a cinco años de cárcel por financiación ilegal de su campaña electoral por parte del régimen del expresidente libio Muamar Gadafi
Efe
El expresidente francés Nicolas Sarkozy, que debe ingresar el próximo martes en la cárcel de La Santé para cumplir la pena de cinco años que se le impuso por la financiación de su campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, estará en un área aislado del resto de los internos. La información la dio este sábado el canal BFMTV, que sin precisar sus fuentes señaló que el confinamiento de Sarkozy en esa zona de aislamiento significa que se descarta otra opción que se había planteado para ponerlo en la zona de personas vulnerables, teniendo en cuenta su edad (70 años) y su notoriedad.
Asociación de malhechores
Sarkozy fue condenado el pasado 25 de septiembre a esa pena por haber formado parte de una "asociación de malhechores" y por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007. El exjefe del Estado ha decidido recurrir la sentencia condenatoria, pero eso no suspende la ejecución de la misma ya que la que se dictó contra él establecía una ejecución provisional debido a la "extrema gravedad de los actos" cometidos.
No obstante, una vez entre rejas sus abogados podrán solicitar su puesta en libertad y esa demanda se tendrá que resolver en un plazo máximo de dos meses. Es decir, antes de Navidad. En caso de que se aceptara, eso le permitiría presentarse libre al juicio en apelación que debe celebrarse, en principio, en marzo.
- Reencuentro 50 años después: exalumnos de un colegio de Castellón se reúnen en una emotiva comida
- Mari Carmen y Marta cierran su peluquería en Castellón: 'Trabajamos hasta el día de nuestra boda
- Madre de la víctima de Obispo Salinas: 'A mi hijo lo mataron arrastrándolo, no fue un atropello
- La subida de los precios en esta campaña despierta el interés por rejuvenecer las fincas de clemenules
- Un exedil de Vox y la presidenta de un colectivo LGTBI crean un nuevo partido en Vila-real
- Productos de Castellón, los mejores': el Ayuntamiento reparte 600 porciones de coca de tomate
- Más lío con el Villarreal-Barcelona: «No tengo garantizado que el partido de Miami se vaya a jugar»
- Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas