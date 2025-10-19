Petro denuncia que un pescador colombiano murió en el ataque norteamericano contra una embarcación en el Caribe el 16 de septiembre

El presidente Gustavo Petro, informó este sábado aseguró que ya se encuentra en Colombia el ciudadano de ese país detenido tras el ataque de Estados Unidos a un presunto "narcosubmarino" en aguas del Caribe. "Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes", dijo en la red social X sin hacer mayores especificaciones. El otro sobreviviente es de origen ecuatoriano y ya ha arribado a Quito. "Fue un gran honor para mí destruir un enorme submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico", había dicho horas antes Donald Trump. "A bordo había cuatro narcoterroristas conocidos. Dos de ellos murieron. Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen". Pero para Petro esa no fue la noticia relevante del sábado. A través de X denunció que el ataque norteamericano del pasado 16 de septiembre contra una supuesta "narco lancha" tuvo lugar en aguas colombianas.

Un informe del canal público RTVC, reveló que el nombre del pescador colombiano que desapareció en el hecho. Y Petro comentó la novedad. "La lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagado, presumiblemente estaba en aguas colombianas, quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa". Y añadió: "funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar".

A su vez, el mandatario pidió a la fiscalía General de la Nación "actuar de inmediato" y "otorgar protección inmediata a los familiares de las víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad Tobago (de un ataque previo) para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los Estados Unidos".

Desde septiembre pasado, la administración de Donald Trump ha llevado a cabo seis hundimientos en aguas del Caribe sur. En esas incursiones aéreas perdieron la vida 27 personas. Varios de ellos, se ha confirmado, eran pescadores originarios de Trinidad y Tobago. Petro llevó la voz cantante de rechazo a esas operaciones desde sus inicios. De un lado, tomó distancia política con el Gobierno de Nicolás Maduro, sin dejar de señalar los peligros que deparan para la región las crecientes tensiones entre Washington y Caracas. Pero a la vez criticó la violación de los tratados internacionales por parte de la administración Trump.

Las relaciones entre el mandatario colombiano y Estados Unidos se han deteriorado velozmente durante los últimos meses. Semanas atrás, el Departamento de Estado le retiró el visado para entrar en territorio norteamericano después de protagonizar acciones en favor de Palestina en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Para el presidente de izquierdas, los últimos episodios se concatenan en una misma dirección. En ese contexto incluye la llamada "descertificación" por la cual Estados Unidos estima que Colombia no a estado a la altura de lo que espera Washington en la lucha contra los narcóticos. "Hemos reducido la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca a casi cero. En pasados gobiernos hubo años con casi 100% de crecimiento anual. Hoy la mitad del área total de cultivos de hoja de coca tiene cultivos abandonados desde hace tres años", dijo este mismo sábado.