Francia
Cuatro muertos en el incendio de un edificio de viviendas en Lyon
El fuego pudo apagarse completamente con la intervención de 78 bomberos y una treintena de vehículos
EFE
Cuatro personas murieron en el incendio de un edificio de viviendas en el centro de Lyon, la tercera ciudad de Francia, en la noche del domingo al lunes, informaron las autoridades.
El incendio se declaró hacia las 5.00 de la madrugada (3.00 GMT) en el número 230 de la calle André-Philip, en el distrito tercero, precisó el diario Le Progrès.
Cuando llegaron los servicios de urgencia, atendieron a cuatro personas que estaban en parada cardiorespiratoria pero no pudieron reanimarlas. El fuego pudo apagarse completamente hacia las 7.00 (5.00 GMT) con la intervención de 78 bomberos y una treintena de vehículos.
Fabrice Rosay, el 'número dos' de la prefectura (delegación del Gobierno), acudió al lugar de los hechos y anunció que se ha abierto una investigación para determinar las razones de lo ocurrido.
- Estos son los 12 proyectos 'top' en Castelló para los dos próximos años
- Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
- Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Furor por ser funcionario en Castellón: de las academias a las oposiciones
- Impacta contra un muro en Castelló y da positivo en el test alcoholemia
- Ha vuelto a pasar: se desploma un techo de una vivienda unifamiliar en Vila-real