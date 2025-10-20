Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski asegura estar dispuesto a reunirse con Trump y Putin en Budapest

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado su disposición a reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechando el encuentro que ambos tienen previsto mantener en Budapest.

Para Zelenski, Putin es un "terrorista", aunque ha expresado su interés en un encuentro cara a cara. "Si queremos realmente tener una paz justa y duradera necesitamos a las dos partes de esta tragedia. ¿Cómo se va a llegar a ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros", ha argumentado en una entrevista con la cadena ABC grabada el viernes y emitida este domingo. Por eso, al ser preguntado por si intentaría estar en Budapest, Zelenski ha explicado que le dijo a Trump que "estoy listo".