En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Otro ataque masivo ruso con drones y misiles dejó sin luz a una parte de Cherníguiv, en el norte del país, al golpear una infraestructura de suministro de energía térmica y otra de suministro de electricidad
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania acusa a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país y anuncia el derribo de unos 60 aparatos
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han acusado este martes a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país y han anunciado el derribo de unos 60 aparatos, en una nueva oleada de ataques en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 que ha incluido además el disparo de varios misiles balísticos y misiles guiados.
La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas rusas han lanzado durante las últimas horas 98 drones, dos misiles balísticos Iskander y cuatro misiles antiaéreos S-300, antes de destacar que 58 aparatos aéreos no tripulados han sido interceptados por sus sistemas de defensa aérea.
Sin embargo, ha confirmado que 37 drones y todos los misiles han impactado "en diez ubicaciones", mientras que los restos de dos aparatos no tripulados interceptados han caído en dos ubicaciones, sin pronunciarse por ahora sobre posibles víctimas. "El ataque continúa. Hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo (ucraniano)", ha advertido.
Rusia derriba 55 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 55 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, 34 de los aparatos abatidos la pasada noche fueron interceptados y destruidos sobre el territorio de la región meridional de Rostov, colindante con Ucrania.
Sin luz
Otro ataque masivo ruso con drones y misiles dejó sin luz a una parte de Cherníguiv, en el norte de Ucrania, y de su capital homónima, al golpear una infraestructura de suministro de energía térmica y otra de suministro de electricidad según informó este martes el gobernador de la región, Viacheslav Chaus. Chaus explicó que durante el día se registró la llegada a la región de más de cincuenta medios de ataque rusos, entre ellos dos misiles balísticos.
Trump cree que Ucrania "aún puede ganar la guerra" aunque "puede pasar cualquier cosa"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que Ucrania "aún puede ganar la guerra" a Rusia, aunque ha expresado sus dudas al respecto.
"Aún puede ganarla. No creo que lo haga, pero aún pueden ganarla. Nunca he dicho que la ganarían. He dicho que puede ganarla. Puede pasar cualquier cosa. Saben que la guerra es una cosa muy extraña. Pasan muchas cosas malas", ha afirmado Trump ante la prensa durante un acto en la Casa Blanca tras recibir al primer ministro australiano, Anthony Albanese.
La UE llama a aumentar la presión sobre Putin, no Ucrania, de cara a una posible reunión con Trump
Aumentar la presión sobre Ucrania para que ceda territorio ante Rusia no solo no es una buena estrategia para Kiev, sino que podría tener consecuencias para Europa, cuya seguridad está en juego en unas posibles negociaciones de paz entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, que podrían verse las caras próximamente en Hungría. (Seguir leyendo)
Macron insiste en que Kiev y Europa deben estar presentes en negociaciones de paz
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió este lunes en que Ucrania y los europeos deben estar presentes en cualquier negociación que afecte a sus destinos, en una alusión a la próxima cumbre Trump-Putin, que consideró "positiva" si se atiene a cuestiones bilaterales.
Macron resaltó esa postura en una rueda de prensa en la ciudad eslovena de Portoroz, tras participar en una cumbre euromediterránea MED9, al referirse al encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, planeado para los próximos días en Budapest, de momento sin fecha.
Kallas defiende la integridad territorial de Ucrania: "Poner la presión sobre Kiev no es el enfoque correcto"
La Alta Representante para Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha reiterado este lunes la defensa de la integridad territorial en Ucrania, en plenos intentos de Estados Unidos de lograr el fin del conflicto en sus contactos directos con Rusia, afirmando que Kiev es la parte agredida en el conflicto y no debería ser objeto de presiones. Después de las informaciones publicadas sobre el encuentro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el que el primero habría instado a Ucrania a aceptar las condiciones rusas para la paz, incluyendo la cesión de territorios en el Donbás, la jefa de la diplomacia europea ha instado a elevar la presión sobre Rusia, asegurando que "poner la presión sobre Ucrania no es el enfoque correcto".
Al menos un muerto y varios heridos por los últimos ataques de Rusia contra Járkov, en Ucrania
Al menos una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas a causa de los últimos ataques perpetrados por el Ejército de Rusia contra la provincia de Járkov, situada en el este de Ucrania y parcialmente ocupada por las tropas rusas en el marco de la invasión. El gobernador de la zona, Oleg Sinegubov, ha matizado que en la localidad de Kupiansk-Vuzlovi, un hombre de 71 años ha fallecido, mientras que los heridos tienen entre once y 72 años. En total, seis localidades de la provincia se han visto afectadas por los bombardeos perpetrados desde el domingo.
Zelenski acusa a Orbán de utilizar la reunión entre Trump y Putin con fines electoralistas
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que detrás de la propuesta del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de proponer la capital de su país, Budapest, como sede de una nueva reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump hay intereses electoralistas y ha cuestionado que pueda ser un anfitrión neutral.
"Hablamos de paz en Ucrania, no de elecciones en Hungría. No creo que un primer ministro que bloquea a Ucrania en todas partes pueda hacer nada positivo para los ucranianos o, al menos, algo equilibrado", ha dicho Zelenski este lunes en una rueda de prensa, según recoge la agencia RBC.
Zelenski se ha referido en estos términos hacia un Orbán al que ha cuestionado su autoridad para mediar en este tipo de situaciones, un día después de ofrecerse para viajar hasta la capital húngara y reunirse con sus pares ruso y estadounidense "¿Cómo se va a llegar a ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros?", se preguntó.
Veto al gas y el petróleo ruso
Los países de la Unión Europea respaldaron hoy, con la oposición de Eslovaquia y Hungría, la propuesta de la Comisión Europea para adelantar a 2028 la desconexión de la UE de las importaciones de hidrocarburos rusos, normativa que aún tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo, que quiere acelerar un año más. "Se trata de una decisión muy importante, un día muy importante", dijo tras el acuerdo entre los ministros de Energía de los Veintisiete el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien aseguró que el Ejecutivo ayudará en la transición "a todos los Estados miembros, incluidos aquellos que no apoyan la legislación".
- Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Voramar, en Benicàssim
- Le pillan 'in fraganti' en su coche con cocaína y éxtasis en la Fira d'Onda
- Furor por alquilar un piso nuevo a 200 euros en un pueblo de Castellón: 147 personas se han apuntado ya
- ¿De qué se quejan los vecinos de Castelló?
- Las autocaravanas improvisan un nuevo parking en Castelló. La zona afectada
- Alerta en la AP-7 en Castellón: tres heridos en un accidente con tres coches implicados ocasiona largas retenciones
- Pablo Hernández, contundente con el arbitraje: 'El colegiado ha entrado en el juego del Albacete