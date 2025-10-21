Estados Unidos
Joe Biden finaliza el tratamiento de radioterapia contra el cáncer
El expresidente de EEUU tocó una campana dentro del centro médico de Penn Medicine, en Pensilvania, después de su última sesión
EFE
El expresidente de Estados Unidos Joe Biden finalizó este lunes su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata que padece desde 2023.
Biden, de 82 años, tocó una campana dentro del centro médico de Penn Medicine, en Pensilvania, después de su última sesión, según un video publicado en instagram por su hija Ashley Biden. La hija del exmandatario demócrata agradeció a los médicos y enfermeras por la atención que ha recibido su padre durante su actual tratamiento.
Un vocero de Biden dijo a la cadena ABC News que no existe claridad por el momento sobre la posibilidad de que el exjefe de Estado necesite seguir con la radioterapia.
El cáncer de próstata de Biden fue detectado durante un chequeo rutinario y, según su equipo médico, se trató de un tumor localizado y de crecimiento lento. En aquel momento, los galenos del exgobernante señalaron que el pronóstico era positivo y que no se habían detectado signos de metástasis.
- Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor
- Estos son los 12 proyectos 'top' en Castelló para los dos próximos años
- Le pillan 'in fraganti' en su coche con cocaína y éxtasis en la Fira d'Onda
- Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas
- Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- Furor por ser funcionario en Castellón: de las academias a las oposiciones