Un hijo de Bolsonaro pide a EEUU que hunda embarcaciones en aguas brasileñas

El senador Flávio Bolsonaro propuso a Estados Unidos aplicar en aguas brasileña la misma medicina de los bombardeos a las embarcaciones que supuestamente transportan droga en el Caribe y el Pacífico. El hijo del ultraderechista condenado a 27 años y tres meses de cárcel por liderar una "organización criminal" que intentó tomar el poder en 2023, expresó en X su "envidia" al compartir una publicación del secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, sobre los hundimientos de "narco lanchas" cerca de las costas colombianas. "He oído que hay barcos como este aquí en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con drogas. ¿No le gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a combatir estas organizaciones terroristas? ", le preguntó Bolsonaro Jr a Hegseth.

Con sus palabras, el bolsonarismo ha reactivado los pedidos de una intervención norteamericana en los asuntos internos de Brasil que se hizo visible durante el proceso contra el expresidente con la imposición de aranceles del 50% a las exportaciones del país sudamericano y las sanciones contra el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Eduardo Bolsonaro, el primogénito del ex capitán del Ejército se encuentra en Washington desde hace meses, eludiendo a la justicia de su país, y a la cabeza de las gestiones con los sectores más duros del ala republicana para que Donal Trump presione a Luiz Inacio Lula da Silva y los implicados en el juicio contra su padre.

Estados Unidos retomaron sus negociaciones bilaterales días atrás. A diferencia de lo que sucedió en agosto, cuando Trump hizo causa común con Jair Bolsonaro, el tema del exmandatario condenado no ha figurado en la agenda de discusión.