Rusia
Putin tacha de "acto inamistoso" las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas
Afirma que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional
EFE
Moscú
El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de "acto inamistoso" las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.
Además, en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin, aseguró que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Los forenses detectan dos tipos de lesiones en el exmarido de la alcaldesa de Almassora
- Un herido de 36 años en los ‘bous al carrer’ de la Fira d’Onda
- Los vecinos de Pérez Galdós: 'El contenedor donde encontraron el cadáver es el que utilizamos a diario
- La investigación sobre el cadáver de Almassora se centra en su móvil y redes sociales
- Jordi invita a Angelo a 'escapar' de Castelló en First Dates: 'Es una ciudad súper fea
- El rodaje de la serie de Netflix sobre JFV arranca en la senda donde encontraron en Benicàssim a una de las víctimas
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló