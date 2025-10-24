Tensiones EEUU-Colombia
La Administración Trump impone sanciones económicas a Petro tras acusarlo de "líder del narcotráfico"
Estados Unidos sanciona al presidente de Colombia, varios de sus familiares y el ministro del Interior, en el marco de las tensiones entre ambos gobiernos
EP
La Administración de Donald Trump ha impuesto este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro; varios de sus familiares y el ministro del Interior del país latinoamericano, en el marco de las tensiones entre ambos gobiernos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su 'lista negra' a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Estas medidas llegan en la misma semana en la que se ha producido un encendido cruce de declaraciones entre Trump y Petro. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca amenazó recientemente con tomar "medidas muy severas" contra Colombia y Petro, al que tachó de "matón y mal tipo que produce mucha droga".
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- Los forenses detectan dos tipos de lesiones en el exmarido de la alcaldesa de Almassora
- Las cuatro claves en la investigación del crimen del contenedor de Castellón
- La casa más terrorífica de Castellón está en la playa de Almassora: 'Llevamos desde agosto con esto
- ¿Qué hace un yate de ultralujo atracado en Castellón?
- Eros, empresario a los 18 años en Benicarló: 'Sacaba malísimas notas, pero desde los 16 no les pido ni un euro a mis padres
- Las mejores imágenes del primer encierro de la Fira d'Onda 2025