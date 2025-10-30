Carlos III inicia el proceso formal para retirar los títulos al príncipe Andrés

El rey británico, Carlos III, inició este jueves el proceso formal para retirar todos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrés, según indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

"Su Majestad (el rey Carlos III) ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés", inicia la nota emitida por la casa real británica, que señaló que su distinción oficial pasará a ser "Andrés Mountbatten Windsor".

Del mismo modo, precisa que estas sanciones se consideran "necesarias" dado que el hijo de la fallecida reina Isabel II sigue negando las acusaciones que versan en su contra por los escándalos sexuales derivados de su relación con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.

Las informaciones comprometedoras que han venido surgiendo en los últimos días en el Reino Unido han acabado de echar por tierra la reputación del príncipe Andrés. La prensa británica acaba de publicar que no pagó el alquiler de Royal Hodge, la mansión de 30 habitaciones que ocupó durante 22 años. Además, se supo que Jeffrey Epstein y sus cómplices Ghislaine Maxwell y Harvey Weinstein habían sido recibidos en dicha mansión hace 19 años, poco antes del 18º cumpleaños de Beatriz de York, la hija mayor del príncipe Andrés y de Sarah Ferguson, su exesposa. Maxwell ha sido condenada a 20 años de reclusión por reclutar y traficar con cuatro adolescentes para que Epstein, su entonces novio, abusara sexualmente de ellas.

"Cuando se emitió la invitación no sabía lo que estaba sucediendo en EEUU hasta que los medios de comunicación lo recogieron porque él nunca dijo nada al respecto", declaró Andrés en 2019. Asistieron a un baile de máscaras, tan solo dos meses después de que en EEUU se emitiera una orden de detención contra Epstein. Se sabía que ambos habían visitado el castillo de Windsor con motivo de las celebraciones, pero no que se alojaron en la residencia del príncipe Andrés.

El miembro de la familia real también ha entrado en numerosas contradicciones acerca de sus relaciones con Epstein. Al día siguiente de ser publicada una fotografía en la que se le ve abrazando a Virginia Giuffre, le envió un correo diciendo: "estamos juntos en esto". Su versión inicial es que había cortado toda relación con el depredador sexual.

Nueva residencia

Ha trascendido que tanto el príncipe Andrés como su exesposa habían solicitado una nueva residencia dentro de la finca real a cambio de abandonar Royal Lodge. El monarca les habría ofrecido Frogmore Cottage, la antigua residencia del príncipe Harry y de Megan Markle. Ferguson también ha resulado salpicada por el caso. En septiembre pasado, se supo que había enviado un correo al propio Epstein llamándole "amigo fiel" cuando ya había sido condenado, arruinando sus intenciones de recuperar su prestigio perdido con causas como la recaudación de fondos contra el cáncer, y varias organizaciones caritativas y benéficas cancelaran sus actividades con ella.