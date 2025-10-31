Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Más de 90 palestinos muertos, incluidos 24 niños, por los bombardeos israelíes en Gaza

Palestinos caminan junto a casas destruidas en la carretera de Al Jalaa, en la ciudad de Gaza.

Palestinos caminan junto a casas destruidas en la carretera de Al Jalaa, en la ciudad de Gaza. / MOHAMMED SABER / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Tracking Pixel Contents