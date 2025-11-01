Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia asegura que los militares ucranianos atrapados en Pokrovsk han comenzado a rendirse

El Ministerio de Defensa ruso ha informado este domingo de que los militares ucranianos que se encuentran en la ciudad de Pokrovsk --Krasnoarmiisk para Moscú--, rodeada por fuerzas rusas, han comenzado a rendirse.

Sin embargo, Ucrania no ha confirmado que la ciudad esté rodeada y ha asegurado que la situación en la ciudad, ubicada en la región de Donetsk (este) es "complicada y dinámica" e incluso sostiene que han mejorado sus posiciones en algunos distritos de la ciudad.