Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Netanyahu amenaza con "actuar según sea el necesario" contra Hizbulá en el Líbano

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este domingo, ante su gabinete, de que Israel actuará "según sea necesario" si Hizbulá continúa siendo una amenaza en el Líbano y no se desarma totalmente.

"No permitiremos que el Líbano se convierta en un nuevo frente en nuestra contra y actuaremos según sea necesario", subrayó Netanyahu en un comunicado, en el que reiteró el supuesto "derecho a la legítima defensa, tal como se estipula en los términos del alto el fuego", dijo.