En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Ejército israelí confirma la muerte de cuatro miembros de Hizbulá y dice que están "jugando con fuego"
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Israel entrega los cadáveres de 45 palestinos que retenía desde el 7-O y la ofensiva contra Gaza
El Gobierno de Israel ha entregado este lunes los cadáveres de otros 45 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregara el domingo los cuerpos de otros tres secuestrados durante los ataques del 7-O. El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que los 45 cadáveres han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con lo que ascienden a 270 los cuerpos devueltos por Israel desde el acuerdo alcanzado en octubre con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja. "Hasta ahora se han identificado 78 de los 270 cuerpos", ha dicho, antes de subrayar que "los equipos médicos siguen manipulando los cuerpos en línea con los procedimientos y protocolos médicos aprobados, de cara a la finalización de los exámenes, documentación y entrega a las familias". El citado acuerdo contempla que Israel entregue 15 cadáveres de palestinos por cada cadáver de un rehén que devuelva Hamás.
Las autoridades de Gaza lanzarán el domingo una campaña de vacunación para niños de menos de tres años
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han anunciado este lunes que el domingo lanzarán una campaña de vacunación que durará diez días y buscará "reforzar el programa de inmunización para niños menores de tres años", en un intento por paliar las consecuencias a nivel sanitario de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que la campaña será lanzada en cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA)y la Media Luna Roja Palestina y con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mueren dos palestinos en ataques de colonos y una redada del Ejército de Israel en Cisjordania
Al menos dos palestinos han muerto este lunes a causa de un ataque perpetrado por colonos israelíes en la ciudad cisjordana de Hebrón y los disparos realizados por militares de Israel durante una redada llevada a cabo a última hora del domingo cerca de Nablús. Según ha informado la agencia de noticias palestina WAFA, Ahmed Rabhi al Trash ha fallecido tras recibir un tiro en la cabeza y ante la imposibilidad de los equipos de la Media Luna Roja Palestina, presentes en la zona, de acceder al lugar del crimen, un extremo que la organización ha atribuido a soldados israelíes. La comisión palestina encargada de recopilar datos sobre la violencia israelí en Cisjordania, la Comisión para el Muro y los Asentamientos, ha estimado en 14 el número de muertos a manos de colones desde principios de 2025, una cifra que aumenta hasta los 35 desde el 7 de octubre de 2023. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha confirmado la muerte de un adolescente palestino de 17 años que fue tiroteado el domingo por militares israelíes en la localidad de Beit Furiq, situada al este de Nablús, también en Cisjordania.
El Ejército israelí confirma la identidad de los cuerpos de los tres rehenes entregados por Hamás este domingo
"Tras completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes de las FDI informaron a las familias de los secuestrados, el coronel Asaf Hamami, el capitán Omer Neutra y el sargento Oz Daniel, que sus seres queridos han sido sepultados nuevamente", ha indicado en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram. Los tres miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) murieron durante el asalto de las milicias palestinas contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado de Hamás, entregaron sus cuerpos este domingo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que a su vez los trasladó a las fuerzas militares israelíes presentes en el enclave palestino. El acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre incluía la liberación de los 20 rehenes vivos secuestrados el 7 de octubre de 2023, así como la entrega de los restos de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 20 israelíes, por lo que restarían otros ocho para cumplir con los términos del acuerdo pactado con la mediación de Estados Unidos.
La Cruz Roja recibe de Hamás los cuerpos de tres supuestos rehenes en Gaza
El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) recibió en la noche de este domingo los ataúdes con los cuerpos de tres presuntos rehenes de manos de Hamás en Gaza, anunció el Ejército de Israel en un comunicado.
"De acuerdo con la información aportada por la Cruz Roja, tres ataúdes de rehenes fallecidos les fueron transferidos y están de camino a las tropas del Ejército de Israel en Gaza", recoge el comunicado de las fuerzas armadas.
La muerte sigue presente en Gaza pese a la tregua: ataques israelíes, toneladas de explosivos sin detonar y hambruna
Ahmed presenta su colección de pérdidas. Como gazatí del norte de la Franja, son muchas, pero, en los últimos días, han aumentado, pese al alto el fuego en vigor. Un amigo de la infancia, varios compañeros de trabajo, los hermanos de sus amigos, su jefe, y un abultado etcétera. En la lista, incluye sus nombres y apellidos. Los acompaña de fotografías juntos, instantes preciados de una vida pasada. "Los recuerdo a todos y los momentos tan bonitos que pasamos juntos, todo esto por Palestina", lamenta a este diario. Entre las ausencias, está, de nuevo, la de la sensación de seguridad, sumada a los alimentos, un refugio digno, y la posibilidad de pensar en el mañana. En una Franja de Gaza bajo el alto el fuego, la muerte sigue bien presente. (Seguir leyendo)
Netanyahu amenaza con "actuar según sea el necesario" contra Hizbulá en el Líbano
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este domingo, ante su gabinete, de que Israel actuará "según sea necesario" si Hizbulá continúa siendo una amenaza en el Líbano y no se desarma totalmente.
"No permitiremos que el Líbano se convierta en un nuevo frente en nuestra contra y actuaremos según sea necesario", subrayó Netanyahu en un comunicado, en el que reiteró el supuesto "derecho a la legítima defensa, tal como se estipula en los términos del alto el fuego", dijo.
Israel suma ya 236 muertos pese al alto el fuego
Israel mató el sábado a otros tres gazatíes, informó hoy el recuento del Ministerio de Sanidad, aumentado a 236 los palestinos asesinados por fuego israelí, la mayoría civiles, desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre.
Además, los cuerpos sin vida de otros tres palestinos fueron hallados entre los escombros, mientras que un cuarto falleció a causa de sus heridas, detalla el informe, que cifra en seis el número de gazatíes heridos el sábado que llegaron a los hospitales.
Israel sigue destruyendo edificios residenciales en Gaza pese al alto el fuego
El Ejército israelí continúa destruyendo viviendas en áreas bajo su control tanto en el sur como en el norte de la Franja de Gaza, confirmaron este domingo fuentes locales, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.
Las explosiones escuchadas esta madrugada se debieron a operaciones de demolición perpetradas por las fuerzas israelíes contra la ciudad de Fukhari, al este de Jan Yunis en el sur de Gaza, detalló a EFE una fuente en la zona.
Israel pierde a la opinión pública de EEUU, la mayor amenaza estratégica para los planes de Netanyahu
Durante las últimas décadas ha habido pocas cosas tan sagradas en Estados Unidos como el apoyo a Israel. Un apoyo incondicional y bipartidista, regado con miles de millones anuales en asistencia militar, blindaje diplomático y militancia beligerante hacia sus adversarios. Cualquier otro posicionamiento, incluso a nivel de calle o mediático, se consideraba poco menos que un tabú, desechable y ofensivo. Pero esa alianza inquebrantable se está resquebrajando. El rechazo extendido a la matanza y destrucción de Gaza ha generado un cambio sísmico en la opinión pública. Israel está perdiendo a las nuevas generaciones de estadounidenses. También a los demócratas, mientras se abren serias grietas en el campo conservador. Las implicaciones estratégicas a medio plazo son evidentes. Sin el respaldo pleno de Washington, difícilmente podrá Israel seguir actuando con impunidad o mantener la ocupación ilegal de los territorios palestinos. (Seguir leyendo)
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- En directo | Castellón-Málaga: A romper la mala racha
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Miguel Barrachina, sobre las trabas a la pesca en Castellón: 'La única especie en extinción son nuestros pescadores
- Paradas destrozadas: actos vandálicos en una Fira de Tots Sants de Castellón
- Una familia nacida en medio del horror de la guerra que unió para siempre la Vall d'Uixó y Turís
- Aviso de Benlloch tras los seguidos derrumbes de casas antiguas en Vila-real: 'Nos vamos a poner más serios
- Afronta 9 años de cárcel por atropellar a un motorista en Castellón tras discutir con él