Alerta aérea
Bélgica cierra su espacio aéreo por la presencia de drones sobre Bruselas
Las autoridades suspenden todos los vuelos en Zaventem y Lieja tras detectar varios aparatos no identificados, mientras la compañía aérea Skeyes investiga el incidente
Redacción
El aeropuerto de Bruselas suspendió este martes por la noche toda su actividad aérea por la presencia de varios drones sobrevolando la zona. “Por motivos de seguridad, hemos decidido suspender el tráfico aéreo en las inmediaciones del aeropuerto de Zaventem”, declaró Kurt Verwilligen, portavoz de la compañía responsable del aeropuerto, Skeyes.
Por el momento se desconoce el número exacto de drones avistados, según informó el diario neerlandés HLN. El aeropuerto ha señalado que está “investigando el asunto” y ha confirmado que no hay vuelos de salida ni de llegada.
En un primer momento, las autoridades indicaron que los vuelos se desviaban a otros aeropuertos, como el de Lieja, pero también se han detectado drones en sus proximidades. “Todo el espacio aéreo belga está cerrado”, aseguró el portavoz del aeropuerto de Lieja, Christian Delcourt, según recoge RTBF.
