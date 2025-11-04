En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Ejército israelí confirma la muerte de cuatro miembros de Hizbulá y dice que están "jugando con fuego"
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Hamás anuncia el hallazgo del cuerpo de otro rehén y afirma que lo entregará próximamente a Israel
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este martes el hallazgo de los restos de otro de los secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha afirmado que hay ya trabajos en marcha para entregarlos a Israel, un proceso mediado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, ha indicado que el cadáver ha sido localizado en el barrio de Shujaia, en el este de la ciudad de Gaza, "durante las operaciones de búsqueda y excavación dentro de la 'línea amarilla'", a la que se retiraron las tropas israelíes en el marco del acuerdo en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza. "Hay contactos en marcha para entregarlo a la ocupación", ha dicho, antes de subrayar que "la entrada de equipamiento de ingeniería y el acompañamiento del personal de las Brigadas Ezeldín al Qasam por parte del CICR en la búsqueda de los cuerpos dentro de la 'línea amarilla' contribuyó en gran medida a la rapidez para localizar los cuerpos".
Los alimentos que entran en Gaza representan la mitad de lo que necesita la población
Los alimentos que entran en la Franja de Gaza estos días, casi un mes después del acuerdo de alto el fuego aceptado por Israel, representan apenas la mitad del mínimo que requiere la población palestina en este territorio, aseguró este martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el mayor organismo humanitario de la ONU. Desde que los bombardeos masivos sobre Gaza se detuvieron -a pesar de que se han registrado varias violaciones del cese el fuego y más de un centenar de palestinos muertos- el PMA ha logrado transportar al enclave 20.000 toneladas de alimentos, pero lo que se necesita para cubrir las necesidades básicas de la gente es el doble, indicó su portavoz, Abeer Etefa. Israel solo ha permitido la apertura de dos cruces fronterizos para la entrada de ayuda, ambos en el sur de Gaza, lo que hace que el acceso al norte -donde hay cientos de miles de civiles y donde se declaró una situación de hambruna el pasado agosto- sea extremadamente difícil. "Desde el sur hay que atravesar territorios difíciles y camiones muy peligrosos", declaró la portavoz a un grupo de periodistas en Ginebra.
Submarinistas de la Policía israelí buscan el teléfono de la exabogada militar detenida
Submarinistas de la Policía israelí emprendieron este martes la búsqueda marítima del teléfono desaparecido de la exjefa jurídica del Ejército, Yifat Tomer-Yerushalmi, quien reconoció haber filtrado un vídeo en el que presuntamente soldados abusan de un detenido palestino en Sde Teiman, según reporta el Canal israelí 12. La abogada, detenida por la sospecha de intentar obstruir una investigación sobre la filtración del vídeo durante el verano pasado al mismo medio, fue hallada el domingo tras su desaparición desde la mañana. El Ejército se sumó a la búsqueda de Yerushalmi tras hallarse su coche en la playa del Acantilado, al norte de Tel Aviv. Según la cadena pública israelí Kan las autoridades hallaron también una carta de suicidio. La Policía israelí informó en un comunicado de que pudo encontrarla "sana y salva" en el área costera de Herzliya (al norte de Tel Aviv) después de que esta contactara con su marido ya caída la noche. Al parecer, Tomer-Yerushalmi se deshizo de su teléfono móvil en el mar antes de ser encontrada.
Israel libera a cinco palestinos detenidos en Gaza durante su ofensiva militar contra la Franja
Las autoridades de Israel liberaron y enviaron a la Franja de Gaza a última hora del lunes a cinco palestinos encarcelados hace cerca de un año tras ser detenidos en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave costero tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La Oficina de Información sobre Prisioneros, gestionada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los palestinos han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al Hospital Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balá (centro), sin que el organismo se haya pronunciado al respecto. Asimismo, ha detallado que los liberados son Omar Ziad Muhanad Rayab, de 40 años; Mahmud Ibrahim Misbá al Sheij, de 40 años; Muhamad Yasín Ahmed Ashur, de 58 años; Mahmud Kanaan Shehadé al Kas, de 22 años; y Jaled Abdelaziz Abdulá Siam, de 30 años. Todos ellos fueron detenidos por las tropas israelíes durante la ofensiva y trasladados a cárceles del país. La oficina ha especificado que Rayab ha estado detenido once meses, al igual que Al Kas, mientras que Al Sheij estuvo encarcelado un año y medio. Por su parte, Ashur estuvo un año entre rejas, mientras que Siam estuvo detenido un año y siete meses. Todos ellos se encuentran en "buen estado de salud", según el comunicado.
Bombardeos de Israel en Líbano
Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de sendos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego alcanzado hace ya cerca de un año con el partido-milicia chií Hezbolá tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que al menos una persona ha muerto en un ataque contra un vehículo en Charkiyé, cerca de Nabatiye, mientras que otro ha muerto en otro bombardeo en Aita al Shaab, en Bint Yebeil, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA. Los ataques han dejado además siete heridos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.
Turquía insiste en que la seguridad en Gaza debe estar en manos de los propios palestinos
Turquía considera que la Franja de Gaza debe ser administrada por palestinos y que también la seguridad de este territorio debe estar en manos de palestinos, afirmó este lunes el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, tras encabezar una reunión en Estambul de siete países de mayoría musulmana.
El encuentro reunió a los ministros de Exteriores de Turquía, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia, todos ellos países que habían participado a finales de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, en una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, antes de la presentación del plan de paz estadounidense seis días después.
Suben a 238 los gazatíes muertos por fuego israelí desde el alto el fuego
Al menos 238 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el pasado 10 de octubre, informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí tras contabilizar dos nuevos fallecidos el domingo.
Además de esos dos cuerpos, otros ocho cadáveres fueron recuperados ayer entre los escombros y llevados a los hospitales del enclave, según el balance diario del Ministerio.
Israel entrega los cadáveres de 45 palestinos que retenía desde el 7-O y la ofensiva contra Gaza
El Gobierno de Israel ha entregado este lunes los cadáveres de otros 45 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregara el domingo los cuerpos de otros tres secuestrados durante los ataques del 7-O. El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que los 45 cadáveres han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con lo que ascienden a 270 los cuerpos devueltos por Israel desde el acuerdo alcanzado en octubre con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja. "Hasta ahora se han identificado 78 de los 270 cuerpos", ha dicho, antes de subrayar que "los equipos médicos siguen manipulando los cuerpos en línea con los procedimientos y protocolos médicos aprobados, de cara a la finalización de los exámenes, documentación y entrega a las familias". El citado acuerdo contempla que Israel entregue 15 cadáveres de palestinos por cada cadáver de un rehén que devuelva Hamás.
Las autoridades de Gaza lanzarán el domingo una campaña de vacunación para niños de menos de tres años
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han anunciado este lunes que el domingo lanzarán una campaña de vacunación que durará diez días y buscará "reforzar el programa de inmunización para niños menores de tres años", en un intento por paliar las consecuencias a nivel sanitario de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que la campaña será lanzada en cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA)y la Media Luna Roja Palestina y con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mueren dos palestinos en ataques de colonos y una redada del Ejército de Israel en Cisjordania
Al menos dos palestinos han muerto este lunes a causa de un ataque perpetrado por colonos israelíes en la ciudad cisjordana de Hebrón y los disparos realizados por militares de Israel durante una redada llevada a cabo a última hora del domingo cerca de Nablús. Según ha informado la agencia de noticias palestina WAFA, Ahmed Rabhi al Trash ha fallecido tras recibir un tiro en la cabeza y ante la imposibilidad de los equipos de la Media Luna Roja Palestina, presentes en la zona, de acceder al lugar del crimen, un extremo que la organización ha atribuido a soldados israelíes. La comisión palestina encargada de recopilar datos sobre la violencia israelí en Cisjordania, la Comisión para el Muro y los Asentamientos, ha estimado en 14 el número de muertos a manos de colones desde principios de 2025, una cifra que aumenta hasta los 35 desde el 7 de octubre de 2023. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha confirmado la muerte de un adolescente palestino de 17 años que fue tiroteado el domingo por militares israelíes en la localidad de Beit Furiq, situada al este de Nablús, también en Cisjordania.
