Mano derecha de George W. Bush
Muere Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos y arquitecto de la guerra de Irak
EFE
Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, falleció ayer 3 de noviembre a los 84 años de edad, según un comunicado emitido este martes por su familia.
Cheney, considerado uno de los arquitectos de la llamada "guerra contra el terrorismo" y que fue clave en la guerra de EEUU contra Irak, murió por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, según el comunicado.
