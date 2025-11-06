Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un conductor del convoy de Angelina Jolie fue interceptado por reclutadores en Ucrania

Uno de los conductores del convoy en el que la actriz estadounidense viajó a la ciudad ucraniana de Jersón fue interceptado por reclutadores y llevado a un centro militar para verificar si estaba al día con sus obligaciones con el ejército, informó este miércoles el Mando de las Fuerzas Terrestres ucranianas a la agencia de Kiev Unián.

El incidente, que se produjo el martes, ocurrió en la región de Mikoláyiv, en el sur de Ucrania y vecina de la parcialmente ocupada Jersón, a la que se dirigía la comitiva.

Al pasar por un control en la carretera, los reclutadores comprobaron que uno de los conductores -nacido en 1992 y obligado, por tanto, a registrarse para poder ser llamado a filas- no tenía los documentos necesarios.