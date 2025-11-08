Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel ha confirmado que los restos del último rehén entregado por Hamás corresponden a Lior Rudaeff

Un vehículo de la Cruz Roja transporta el caáver de un rehén israelí retenido en la Franja de Gaza, este viernes.

Un vehículo de la Cruz Roja transporta el caáver de un rehén israelí retenido en la Franja de Gaza, este viernes. / Europa Press/Contacto/Omar Ashta

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

