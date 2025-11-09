Seísmo
Alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 6,7 en el noreste del país
El seísmo se produjo frente a las costas de Iwate, que resultó una de las regiones más afectadas, junto con la vecina de Miyagi
EFE
Seul
Un fuerte terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), desatando una alerta de tsunami.
El seísmo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), según JMA.
Tuvo una intensidad de 4 en la escala japonesa de 0 a 7 en las zonas más afectadas de Iwate y la vecina prefectura de Miyagi.
- Los niños de la secta vivían una infancia de «fantasía» antes del horror al cumplir 12
- Fallece el alcorino Melchor Paús, un referente en el mundo del tambor y el bombo
- ¿Qué calles de Castellón estarán cortadas este domingo en el Trofeo El Corte Inglés?
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Nuevo avance para el corredor mediterráneo en Castellón: adjudicado un contrato
- Temporal de viento en Castellón: La alerta por fuertes rachas se mantiene en el interior y el litoral
- Mascarell inicia su viaje al medievo y espera recibir a miles de visitantes
- Más de medio siglo de tres tiendas emblemáticas de Castelló: Muebles Pachés, Babiloni Tenda d'Art y Pajarería Esparza