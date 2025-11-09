China reanudará durante un año la exportación de tres metales raros a EEUU de "uso doble" civil y militar

El Ministerio de Comercio de China anunció este domingo que suspenderá durante un año la prohibición impuesta a finales del año pasado a la exportación de bienes de "uso doble" civil y militar de galio, germanio y antimonio a Estados Unidos, tal y como había avanzado Washington tras los acuerdos de finales de octubre.

En un breve comunicado publicado en su página web, Comercio indica que, hasta el 27 de noviembre de 2026, la mencionada prohibición queda sin efecto.

La orden original, que data de diciembre de 2024, prohibía "la exportación de artículos de uso doble relacionados con el galio, el germanio, el antimonio y los materiales superduros a Estados Unidos", así como controles "más estrictos" a la venta de productos de grafito al país norteamericano.

Tras los pactos anunciados después de la reunión entre los presidentes de ambas potencias, Xi Jinping y Donald Trump, la Casa Blanca había avanzado que "China emitirá licencias generales válidas para la exportación de tierras raras, galio, germanio, antimonio y grafito a beneficio de los clientes finales en EEUU y sus proveedores en todo el mundo". "La licencia general supone la retirada 'de facto' de los controles impuestos por China desde 2023", apuntaron las autoridades estadounidenses a principios de este mes.

Permisos especiales

El comunicado alude a las limitaciones a la exportación de galio y germanio -metales clave para la fabricación de chips y de los que China es el mayor productor mundial- que Pekín impuso a mediados de 2023, obligando desde entonces a solicitar licencias específicas para venderlos al exterior.

En octubre de ese mismo año, Comercio empezó a solicitar ese tipo de permisos especiales también para algunos productos de "uso doble" de grafito, material usado para producir fibra de carbono o para fabricar electrodos necesarios para baterías y del que China también es el mayor productor y exportador a nivel mundial.

Y, un año más tarde, Pekín añadió a estas restricciones el antimonio, un metal utilizado en diversos sectores industriales como la fabricación de baterías o retardantes de llama, que ha cobrado una importancia estratégica en los últimos años.

Tras ello, en diciembre de 2024, China emitió la mencionada orden de limitar la exportación de todos esos materiales a EEUU en respuesta a las restricciones anunciadas por Washington para frenar la capacidad del gigante asiático de desarrollar microchips avanzados.

Aparte de lo confirmado este domingo, China y EEUU también acordaron rebajar algunos de los aranceles anunciados en los últimos meses, suspender otras restricciones a exportaciones -por ejemplo, las anunciadas por China a las tierras raras en octubre-, una moratoria a las tasas portuarias o relanzar el comercio agrícola.