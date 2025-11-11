Al menos 12 muertos en un atentado suicida en la capital de Pakistán

Doce personas murieron el martes en un atentado suicida frente a un tribunal de Islamabad, la capital de Pakistán, anunció el ministro del Interior. "Se ha producido un atentado suicida en el Kachehri", el tribunal de distrito, declaró el ministro Mohsin Naqvi en el lugar de los hechos, e informó de al menos 12 muertos y 27 heridos.

El ataque, cuya autoría ningún grupo se atribuyó de inmediato, se produce en un contexto de crecientes tensiones regionales con los países vecinos, Afganistán e India. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, donde se ubican varias oficinas gubernamentales. "Fue una explosión enorme", informó Mohammed Shahzad Butt, un abogado. "Todo el mundo empezó a correr hacia el edificio presa del pánico. Vi al menos cinco cadáveres frente a la entrada", añadió.

Islamabad, la capital del país, se considera relativamente segura en comparación con el resto de Pakistán, habiendo sufrido su último atentado en diciembre de 2022. Pakistán se enfrenta a un resurgimiento de los ataques, que atribuye en parte a grupos armados que supuestamente se esconden en territorio afgano.

Pakistán y Afganistán se enfrentaron a mediados de octubre con una intensidad inusitada, principalmente a lo largo de su frontera, pero la confrontación se extendió a Kabul, donde se produjeron explosiones. Más de 70 personas murieron, entre ellas unos 50 civiles afganos, según la ONU.