En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Parlamento de Israel ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por "terrorismo" y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Rusia daña infraestructura ferroviaria y energética en un nuevo ataque sobre Odesa
Un nuevo ataque ruso con drones ha dañado infraestructura energética y de la empresa pública de trenes de Ucrania, Ukrzaliznytsia, en la región de Odesa del sur del país, según ha informado el gobernador, Oleg Kiper. "A consecuencia del ataque, en varias infraestructuras energéticas se han producido incendios", ha escrito Kiper en su cuenta de Telegram. Kiper ha añadido que un depósito de la empresa de trenes y uno de sus edificios administrativos también han sido alcanzados.
Macron recibe en París a Mahmud Abás para abordar la implementación del alto el fuego en Gaza
Un mes y medio después de que Francia reconociera al Estado de Palestina, Emmanuel Macron recibirá este martes en el Palacio del Elíseo al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para abordar la plena implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza. "Esta reunión se enmarca en el reconocimiento por parte de Francia del Estado de Palestina y en el trabajo realizado para implementar un plan de paz y seguridad para todos en Oriente Próximo", declaró el Palacio del Elíseo en un comunicado de prensa, en el que detalló que ambos líderes trabajarán en las próximas etapas del plan de paz relacionadas especialmente con la "seguridad, gobernanza y reconstrucción" con el fin de "prepararse para la etapa posterior al conflicto". Por Leticia Fuentes. Lee el artículo completo.
La ONU denuncia que "persisten muchos obstáculos" un mes después del inicio del alto el fuego en Gaza
El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha denunciado este lunes que "persisten muchos obstáculos" a pesar de que ya ha pasado un mes desde que comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
"Todavía persisten muchos obstáculos. Trabajamos para superar la burocracia, facilitar la labor de nuestros aliados humanitarios esenciales, abrir más pasos fronterizos y rutas, y afrontar la continua inseguridad", ha declarado.
La ley de pena de muerte para terroristas pasa la primera lectura en el Parlamento israelí
El proyecto de ley para aplicar la pena de muerte contra "terroristas" acusados de asesinar a ciudadanos israelíes pasó este lunes noche la primera lectura -de un total de tres- en el pleno de la Knéset (Parlamento israelí), al ser aprobado con 39 diputados a favor y 18 en contra.
El proyecto, cuyo promotor es Poder Judío, el partido del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, prevé aplicar la pena de muerte a aquellas personas clasificadas como "terroristas" por Israel que causaran "la muerte de un ciudadano israelí por motivos de racismo u hostilidad hacia la población, con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra", informó la Knéset en un comunicado.
Detenido un residente de Tel Aviv sospechoso de espiar para Irán
Las autoridades israelíes han anunciado este lunes que han detenido a un residente de Tel Aviv al que han acusado de espiar para Irán, en el marco de una oleada de arrestos por este motivo tras la guerra de doce días entre ambos países, que tuvo lugar en junio.
La Policía israelí ha indicado que se trata de un sospechoso de 27 años que había contactado recientemente con funcionarios iraníes a través de una red social y había realizado varias misiones para ellos a cambio de dinero.
Un comité de expertos: las investigaciones del Ejército sobre el 7 de octubre fueron inadecuadas
Un comité de expertos formado por militares reservistas señaló, en una primera evaluación, que fueron inadecuadas la mayoría de las investigaciones de alto nivel llevadas a cabo por parte del Ejército israelí sobre los fallos que se cometieron durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
En su informe, los expertos señalan que muchas de las investigaciones del Ejército fueron "incompletas e insatisfactorias", sin "identificar los puntos débiles y los cambios necesarios" a implementar en términos de la seguridad de Israel.
Pese a todo, el comité sostiene que, tras su primer examen, determina que "todos los comandantes involucrados en el proceso actuaron con integridad y sinceridad, impulsados por la genuina intención de llevar a cabo una investigación veraz y exhaustiva".
Soldados israelíes disparaban a civiles siguiendo órdenes
Soldados de la Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) disparaban "sin restricciones" a civiles por orden de sus superiores y usaban sistemáticamente escudos humanos palestinos, según se revela en un documental de la cadena británica ITV que se emitirá este lunes y en el que se denuncia "un colapso de las normas y restricciones legales" en la Franja de Gaza.
La pieza, titulada 'Breaking Ranks: Inside Israel's War' y al que tuvo acceso el diario 'The Guardian', cuenta con el testimonio tanto anónimo como público de varios soldados que señalan la "desaparición del código de conducta oficial" en lo que respecta a los civiles.
La Policía israelí mata a un hombre armado cerca de un asentamiento en la Cisjordania ocupada
Agentes de policía israel mataron este lunes a un hombre que presuntamente abrió fuego contra las tropas en el asentamiento ilegal de Beit Hagai, en Hebrón, sur del territorio ocupado de Cisjordania, según la Policía israelí.
"Durante un operativo realizado por detectives de la comisaría de policía de Hebrón cerca de la comunidad (asentamiento) de Beit Hagai, en el distrito de Judea, se abrió fuego contra los agentes. Los agentes respondieron al fuego y neutralizaron al atacante", detalla la Policía en un comunicado.
La UNRWA: De los 600 camiones diarios de ayuda pactados solo entran en Gaza unos 150
De los 600 camiones diarios de ayuda humanitaria pactados en el alto al fuego en Gaza solo están entrando unos 150, cantidad que impide revertir la hambruna y la crisis sanitaria en la franja, denunció este lunes la directora ejecutiva del comité español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Raquel Martí.
Martí recordó que "cientos de miles de personas enfermas no tienen acceso a medicamentos" en el enclave a pesar del cese al fuego, que no hay agua potable y, que debido a las "toneladas de residuos, basura y escombros en el suelo de Gaza, se están propagando las enfermedades y epidemias entre la población".
El ejército israelí mata a dos palestinos más en el sur de Gaza, tres en total este lunes
El Ejército de Israel confirmó haber matado a dos palestinos este lunes en Beni Suheila, al este de la ciudad sureña de Jan Yunis, asegurando que se trataba de "terroristas" que habían cruzado la línea amarilla, accediendo a la zona aún bajo dominio militar israelí.
"Dos terroristas fueron identificados cruzando la línea amarilla acercándose a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) en el sur de la Franja de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata para ellas", recoge el comunicado.
El Ministerio de Sanidad de Gaza confirmó a EFE la muerte de dos personas en Beni Suhaila, de unos 35 y 24 años respectivamente, tras sufrir un ataque con un dron explosivo.
- Grave incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló: explosiones y una empresa calcinada
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Una iglesia de Castellón deslumbra a arquitectos de todo el mundo por sus espectaculares bóvedas tabicadas
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- Incendio en Greenmed, antiguo almacén de naranjas de Martinavarro
- Un macroencuentro de la generación del 85 llena de fiesta Vila-real
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia