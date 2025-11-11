Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Moscú dice haber frustrado un plan de Kiev y Londres para "secuestrar" un avión de combate y estrellarlo en una base de la OTAN en Rumanía

La Inteligencia rusa ha asegurado este martes haber frustrado una supuesta operación de la Inteligencia de Ucrania para "secuestrar" un avión de combate MiG-31 del Ejército de Rusia para esterllarlo en la base aérea más grande de la OTAN en el sureste de Europa, ubicada en Constanza, Rumanía. "El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha descubierto y frustrado una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y sus colaboradores británicos para secuestrar un avión de combate supersónico de gran altitud MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, equipado con el misil hipersónico Kinzhal", reza el comunicado publicado en la web de la agencia.

Según el relato oficial de Moscú, varios agentes ucranianos intentaron reclutar pilotos rusos ofreciendo tres millones de dólares (2,6 millones de euros).