Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La Inteligencia rusa ha asegurado haber frustrado una supuesta operación de la Inteligencia de Ucrania para "secuestrar" y posteriormente estrellar un avión de combate MiG-31 del Ejército de Rusia
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rumanía halla "posibles" restos de un dron tras una nueva noche de ataques de Rusia contra Ucrania
Las autoridades de Rumanía han anunciado este martes el hallazgo de "posibles" restos de un dron dentro de su territorio tras la última oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia contra Ucrania, sin detalles sobre el tipo de aparato, un incidente que se ha saldado sin víctimas en el país, miembro de la OTAN. El Ministerio de Defensa rumano ha indicado en un comunicado que durante la última noche Rusia ha lanzado ataques contra "puertos ucranianos en el Danubio", antes de afirmar que sus radares detectaron "grupos de drones en la zona adyacente al espacio aéreo nacional", lo que llevó a "la activación de los sistemas de defensa aérea".
Moscú dice haber frustrado un plan de Kiev y Londres para "secuestrar" un avión de combate y estrellarlo en una base de la OTAN en Rumanía
La Inteligencia rusa ha asegurado este martes haber frustrado una supuesta operación de la Inteligencia de Ucrania para "secuestrar" un avión de combate MiG-31 del Ejército de Rusia para esterllarlo en la base aérea más grande de la OTAN en el sureste de Europa, ubicada en Constanza, Rumanía. "El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha descubierto y frustrado una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y sus colaboradores británicos para secuestrar un avión de combate supersónico de gran altitud MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, equipado con el misil hipersónico Kinzhal", reza el comunicado publicado en la web de la agencia.
Según el relato oficial de Moscú, varios agentes ucranianos intentaron reclutar pilotos rusos ofreciendo tres millones de dólares (2,6 millones de euros).
Rusia derriba 37 drones ucranianos sobre siete de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 37 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones del país y la anexionada Crimea, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, diez de los drones abatidos anoche fueron interceptados y destruidos sobre Crimea y otros tres sobre las aguas del mar Negro, que baña la península anexio
Ucrania investiga una trama de corrupción "a gran escala" en el sector energético
Las agencias anticorrupción de Ucrania han anunciado este lunes una operación a gran escala para investigar una trama de corrupción a gran escala en el sector energético y, por el momento, han registrado las oficinas de la empresa estatal de energía atómica, Energoatom, en medio de las restricciones al suministro eléctrico tras los ataques rusos de los últimos días.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) han indicado que una "organización criminal" blanqueaba dinero desde una oficina en la capital, Kiev, inmueble que pertenecía al exparlamentario y empresario ucraniano Andréi Derkach, que actualmente es senador ruso.
Rusia implementa un sistema de verificación de tarjetas SIM para luchar contra los ataques con drones
Todas las personas que lleguen a Rusia tendrán que pasar por un proceso de verificación de sus tarjetas SIM como parte de las medidas implementadas en el país para luchar contra ataques ucranianos con drones, informó hoy el Ministerio de Desarrollo Digital.
El mecanismo comenzó a funcionar en modo de prueba este mismo lunes, señalaron las autoridades.
Los usuarios de teléfonos móviles que lleguen del extranjero recibirán notificaciones por SMS sobre el bloqueo, junto con información sobre cómo desbloquear las comunicaciones.
La UE denuncia que Putin sigue "aterrorizando" Ucrania
La Unión Europea ha denunciado este lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, sigue "aterrorizando" Ucrania con sus continuos ataques contra infraestructuras energéticas, apuntando a la aplicación de más sanciones para que Moscú cese la agresión y se siente a negociar la paz con Kiev.
"Una vez más, Putin continúa aterrorizando a los ucranianos. Lo que hemos visto con estos ataques es que está dirigiendo sus ataques contra infraestructuras energéticas críticas, incluidas subestaciones que suministran energía a plantas nucleares", ha asegurado la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, en declaraciones en rueda de prensa desde la capital comunitaria.
Tusk defiende redoblar la ayuda a Ucrania: "Si pierde la guerra, la situación de Polonia será mucho peor"
El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha insistido este lunes en que el país mantenga el rumbo y refuerce la ayuda militar a Ucrania ante la agresión rusa, advirtiendo de las graves consecuencias que tendría para Varsovia que Ucrania perdiera la guerra.
"Debemos concentrarnos en ayudar a Ucrania, porque si pierde la guerra, la situación de Polonia cambiaría radicalmente a peor. Aunque también aquí soy moderadamente optimista: no hay ninguna razón objetiva para que Ucrania tenga que perder", ha asegurado el jefe del Gobierno polaco en una extensa entrevista concedida al diario 'Gazeta Wyborcza'.
A un día de la celebración de la independencia de Polonia tras la restauración de la soberanía polaca en 1918, Tusk ha asegurado que la guerra a gran escala en Ucrania evidencia que la "terrible crisis" no es solo una amenaza, sino también una oportunidad geopolítica para Polonia, que "por muchas razones, es un país clave" en este contexto.
El Kremlin insiste en que Lavrov sigue al frente de la diplomacia rusa
El Kremlin insistió hoy en que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, sigue al frente de la diplomacia rusa entre intensos rumores sobre su caída en desgracia desde la cancelación de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest.
"Serguéi Víctorovich (patronímico de Lavrov) sigue trabajando, trabajando activamente", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Peskov tachó de "falsos" los informes sobre que el presidente ruso, Vladímir Putin, haya perdido la confianza en el jefe de la diplomacia rusa desde 2004.
Rusia derriba 71 drones ucranianos sobre diez de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 71 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones del país y la anexionada Crimea, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, 29 de los drones abatidos anoche fueron interceptados y destruidos sobre la región fronteriza de Briansk, donde la noche anterior habían sido derribados 43 aparatos ucranianos.
El segundo mayor número de derribos se registró en la región de Kursk, también colindante con Ucrania, donde los sistemas de defensa antiaérea dieron cuenta de siete drones.
Las plantas nucleares ucranianas de Jmelnitski y Rivne reducen su producción tras los ataques rusos
Las centrales nucleares ucranianas de Jmelnitski y Rivne, en el oeste del país, han tenido que reducir sus niveles de producción tras los ataques ejecutados por Rusia durante la madrugada del viernes al sábado contra sus subestaciones eléctricas, según ha confirmado la agencia nuclear de la ONU.
"Las subestaciones eléctricas son fundamentales para nuestros esfuerzos por mantener la seguridad nuclear durante la guerra. Su continuo deterioro es motivo de profunda preocupación en este sentido", ha avisado el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) en su última evaluación de este domingo.
