Argentina firma un acuerdo comercial con EEUU que dará "acceso preferencial" a los bienes norteamericanos

Estados Unidos y Argentina han anunciado una "alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos". Su capítulo estrictamente comercial busca "profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión". El Gobierno de ultraderecha destacó que Argentina "ingresa a un grupo selecto de naciones con preferencias comerciales, lo que constituye un profundo reconocimiento al programa económico" de Javier Milei. Esa predilección alcanza también a El Salvador, Ecuador y Guatemala, que se benefician del mismo acuerdo anunciado el jueves en coincidencia con la puesta en marcha de la "Operación Lanza del Sur" del Comando Sur (SOUTHCOM) para combatir al narcotráfico en América Latina.

"Están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro y nos volvamos a convertir en primera potencia mundial", profetizó este viernes el anarcocapitalista. Su entusiasmo no es compartido por medios empresariales locales. El pacto, en principio, no incluye la quita de aranceles al aluminio y el acero, dos de los productos exportables a Estados Unidos. Washington aclaró además que, en adelante, "Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados para las exportaciones de bienes de Estados Unidos, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas". Las concesiones de Buenos Aires no parecen ser en principio correspondidas por su socio. Donald Trump se ha reservado la potestad de decidir puntualmente las posibles aperturas a las exportaciones argentinas.

De hecho, un país ganadero y lácteo como Argentina se compromete ahora a "mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res". La población comenzará a comer "aves de corral estadounidenses". El Gobierno ha aceptado "no restringir el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes".

El acuerdo avanza en la dirección de la asistencia financiera de Washington a Milei que le permitió ganar las recientes elecciones parlamentarias y tiene a primera vista un fuerte impacto regional y perjudica la relación con Brasil, el histórico socio comercial de Argentina. "Un pacto que asesta un golpe a un devaluado Mercosur", señaló el diario Ámbito Financiero.

Advertencia opositora

Desde el peronismo, la principal fuerza opositora, salieron de inmediato a cuestionar el alcance de la "asociación estratégica". Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más importante económica y demográficamente de Argentina, habló a través de su ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa. Lo firmado, dijo, irá en desmedro de la actividad industrial argentina, que tiene su mayor presencia en territorio bonaerense.

"Este acuerdo se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viendo. Es muy preocupante, realmente". Según Costa, la "subordinación" de Milei a la Casa Blanca es "parte de una estrategia ruinosa y entrega de soberanía" que sucede en un mundo "convulsionado" por la guerra comercial desatada por Trump. "Nosotros les estamos garantizando acceso preferencial a productos industriales tecnológicos que van a poner en riesgo seriamente a gran parte de nuestra industria y la provincia de Buenos Aires es la que aporta el 50% de los bienes industriales de la Argentina". Se trata, remarcó Costa, del "pacto económico-comercial más desigual y asimétrico firmado" desde los años 30 del siglo pasado con Gran Bretaña.