Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

La misión de la ONU denuncia la construcción de dos muros israelíes en territorio libanés

La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) denunció este viernes que Israel ha construido dos muros que se extienden más allá de la frontera de facto entre ambos países y aseguró que uno de ellos ha dejado inaccesibles unos 4.000 metros cuadrados de terreno libanés.

Por un lado, los cascos azules analizaron el mes pasado un muro de cemento erigido por el Ejército israelí al suroeste de la localidad libanesa de Yaroun, donde confirmaron que este traspasa la divisoria y "deja más de 4.000 metros cuadrados de territorio libanés inaccesibles para la gente libanesa", dijeron en un comunicado.

Nuevamente, este mes, la FINUL volvió a llevar a cabo un estudio sobre una nueva estructura construida al sureste de ese mismo pueblo y, una vez más, estableció que una parte también "cruzaba" la denominada Línea Azul.