Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Parlamento de Israel ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por "terrorismo" y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
La misión de la ONU denuncia la construcción de dos muros israelíes en territorio libanés
La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) denunció este viernes que Israel ha construido dos muros que se extienden más allá de la frontera de facto entre ambos países y aseguró que uno de ellos ha dejado inaccesibles unos 4.000 metros cuadrados de terreno libanés.
Por un lado, los cascos azules analizaron el mes pasado un muro de cemento erigido por el Ejército israelí al suroeste de la localidad libanesa de Yaroun, donde confirmaron que este traspasa la divisoria y "deja más de 4.000 metros cuadrados de territorio libanés inaccesibles para la gente libanesa", dijeron en un comunicado.
Nuevamente, este mes, la FINUL volvió a llevar a cabo un estudio sobre una nueva estructura construida al sureste de ese mismo pueblo y, una vez más, estableció que una parte también "cruzaba" la denominada Línea Azul.
Hamás pide a los mediadores que actúen para que entren refugios en Gaza tras lluvias
La organización islamista Hamás pidió este viernes a los mediadores de la tregua y a la comunidad internacional que "tomen medidas inmediatas" para garantizar la entrada de refugios en Gaza, donde se registraron fuertes lluvias que han inundando las tiendas de los desplazados.
"Los campamentos (para personas desplazadas) se han convertido en lodazales, dejando a miles de familias sin refugio que las proteja del frío invernal; una escena que refleja el creciente sufrimiento de nuestro pueblo en la asediada Franja de Gaza", indicó Hamás en un comunicado.
EEUU trabaja con socios en "opciones potenciales" para acoger a tropas de la fuerza internacional para Gaza
Estados Unidos ha confirmado que trabaja con "socios militares internacionales" en torno a "opciones potenciales" para acoger el despliegue de las tropas internacionales que serán parte de la Fuerza de Estabilización Internacional en la Franja de Gaza, si bien ha negado que vaya a desplegar a sus militares en el enclave palestino.
"Las informaciones sobre el establecimiento de una base estadounidense cerca de Gaza son inexactos", ha dicho un portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en declaraciones a Europa Press, ante las recientes publicaciones en varios medios sobre la posibilidad de que Washington estuviera tanteando levantar una base en esta zona con capacidad para alojar a 10.000 militares.
Así, ha recalcado que "como parte de los planes organizativos, el Ejército de Estados Unidos está trabajando en estos momentos con socios militares internacionales para desarrollar opciones potenciales para basar a las tropas internacionales que sean parte de la futura Fuerza de Estabilización Internacional".
La UE pide a Israel detener la violencia de los colonos y los planes de asentamientos en Cisjordania
La Unión Europea ha criticado este viernes la "difícil" situación en Cisjordania con el aumento de la violencia de los colonos y la aceleración de los planes de asentamiento y desplazamiento forzoso, urgiendo a Israel a tomar medidas para reducir las tensiones y frenar las maniobras de los colonos que provocan la expulsión de las poblaciones palestinas.
"Hacemos un llamamiento a Israel para que tome medidas concretas para prevenir la violencia de los colonos contra los palestinos y garantice que los perpetradores de estos crímenes rindan cuentas. En la difícil situación actual, todos los esfuerzos deberían dirigirse realmente a reducir las tensiones", ha asegurado el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, en rueda de prensa desde la capital comunitaria.
El Anouni ha criticado las maniobras de colonos judíos en Cisjordania destinadas a la anexión de la zona y ha afirmado que "deben parar" la construcción de asentamientos, las demoliciones, los traslados forzosos, los desalojos y las confiscaciones de viviendas palestinas.
Muere una palestina en un nuevo ataque de Israel en Gaza a pesar del alto el fuego pactado con Hamás
El Ejército de Israel ha matado este viernes a una palestina en los alrededores de la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en línea con el acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Francia de Gaza.
Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el cuerpo de la mujer, identificada como Maysaa Yaber al Atar, ha sido trasladado al Hospital Al Shifa desde el área de Al Atatra, donde ha sido tiroteada, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a 260 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada del alto el fuego el 10 de octubre, un periodo en el que además se han registrado 632 heridos y se han recuperado 533 cuerpos en zonas a las que antes no se podría acceder por la presencia de tropas israelíes o por los ataques del Ejército de Israel.
Una noche con los activistas israelíes que protegen a las aldeas palestinas de los colonos
Cuando empieza a oscurecer en las aldeas palestinas de Masafer Yatta, rodeadas de asentamientos ilegales israelíes en las colinas del sur de Hebrón, el miedo se agudiza ante la posibilidad de nuevos ataques violentos de colonos. Son activistas israelíes como Itamar Shapira los que deciden dormir aquí para ofrecer cierta protección.
"Como israelí siento que tengo una mayor responsabilidad. No es fácil porque los activistas estamos muy aislados de la sociedad israelí y los colonos nos consideran judíos traidores. Más que proteger, lo que hacemos es acompañar, ayudar y socorrer a los palestinos. Nuestra presencia ayuda a rebajar la tensión", explica a EFE Shapira, de 45 años.
Este israelí habla de lo que se conoce como 'presencia protectora', una acción solidaria que comenzó a finales de la década de los 90 entre activistas israelíes y voluntarios extranjeros - junto a palestinos- a fin de interceder y hacer de escudo ante los ataques de colonos en el territorio ocupado de Cisjordania.
Israel confirma que el cuerpo entregado anoche por Hamás pertenece al rehén Meni Goddard
El cuerpo entregado anoche por Hamás, como parte del acuerdo del alto el fuego, pertenece al rehén Meni Goddard, confirmó esta madrugada La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
"Tras completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes del Ejército informaron a la familia del fallecido secuestrado, Meni Goddard, que su ser querido había sido repatriado a Israel y que su identificación se había completado", se recoge en una nota.
El Ejército israelí recibió durante la noche del jueves, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, los restos mortales de este rehén, por lo que ya son 25 los cadáveres de cautivos recuperados por Israel.
Rusia propone un borrador sobre Gaza "alternativo" al de EEUU al Consejo de Seguridad
Rusia ha propuesto un borrador de resolución sobre la paz en Gaza al Consejo de Seguridad de la ONU que es "alternativo" al redactado por Estados Unidos con el plan de 20 puntos del presidente Donald Trump, tras días de negociaciones entre los miembros.
La Misión Permanente de Rusia en la ONU explicó en un comunicado que su borrador busca "enmendar" la propuesta de EE.UU. para que esté "en plena conformidad con decisiones de largo plazo previamente acordadas del Consejo de Seguridad", y aseguró que "no contradice" su iniciativa.
La Misión de EE.UU. emitió ayer un comunicado en anticipación a ese borrador en el que arremetió contra los "intentos de sembrar el desacuerdo". Advirtió de que tendrán "consecuencias" para los palestinos en Gaza por la fragilidad del alto el fuego, e instó a la unidad entre los miembros del Consejo.
El Gobierno de España condena la escalada de violencia en Cisjordania
El Gobierno de España condenó hoy las últimas acciones violentas de colonos israelíes contra la población palestina en Cisjordania, mediante un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación.
"El Gobierno de España condena la grave escalada de violencia en Cisjordania, que está alcanzando niveles inéditos", afirma el comunicado además de señalar que "las acciones de colonos violentos siguen atentando contra la seguridad e integridad de la población palestina, atacando sus propiedades y bienes así como destruyendo sus medios de vida como son los campos de olivos o las infraestructuras de empresas".
Fuerzas israelíes reciben el cuerpo de un posible rehén en Gaza
El Ejército israelí recibió este jueves, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, los restos mortales de un posible rehén en la Franja de Gaza, por lo que ya serían 25 los cadáveres de cautivos recuperados en el caso de que se confirme de forma positiva su identidad.
"Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el féretro de un rehén caído que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel", confirmó en un comunicado la Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.
