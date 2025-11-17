Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Hamás y las facciones de Gaza se oponen a la fuerza de estabilización propuesta por EEUU

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y las facciones palestinas han acordado este domingo una postura común, a través de un memorando, en el que se han posicionado en contra del proyecto de Estados Unidos sobre el establecimiento de una Fuerza de Estabilización Internacional, que se votará en el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes.

Las milicias han considerado la propuesta "un intento de imponer una tutela internacional sobre la Franja y de transmitir una visión sesgada a favor de la ocupación", en un comunicado difundido en la página web de Hamás, subrayando que el papel otorgado a la llamada fuerza de estabilización "la transforma en una entidad al servicio de la ocupación mediante la coordinación directa con ella".

Por contra, han reclamado en su memorando que "cualquier fuerza internacional, de establecerse, debe estar plenamente sujeta al mandato y la supervisión directa de Naciones Unidas, y operar exclusivamente en coordinación con las instituciones palestinas oficiales". "Sus tareas deben limitarse a proteger a la población civil, garantizar el flujo de ayuda y separar a las fuerzas, sin convertirse en una autoridad de seguridad ni en una administración supranacional", han agregado.