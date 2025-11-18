Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución sobre Gaza que avala el plan de Trump y que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad y, en última instancia, contempla la retirada de las fuerzas israelíes y la posible creación de un estado palestino

Palestinos caminan cerca de edificios destruidos en un día lluvioso en el este de la ciudad de Gaza.

Palestinos caminan cerca de edificios destruidos en un día lluvioso en el este de la ciudad de Gaza. / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

