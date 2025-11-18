Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Hamás rechaza la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que avala el plan de Trump

El grupo islamista Hamás ha expresado su rechazo a la Resolución 2803 aprobada este lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU y ha criticado en particular el despliegue previsto de una fuerza multinacional en la Franja de Gaza conforme al plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump. "Asignar tareas y funciones a una fuerza internacional dentro de la Franja de Gaza, incluido el desarme de la resistencia, la despoja de su neutralidad y la convierte en parte del conflicto en nombre de la ocupación", ha indicado el grupo palestino en un comunicado.

Hamás ha rechazado un eventual desarme porque "las armas de la resistencia están vinculadas a la existencia de la ocupación" y argumenta que solo podría desarmarse dentro de un "proceso político que garantice el fin de la ocupación, el establecimiento de un Estado y la autodeterminación".