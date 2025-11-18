Trump defiende a Bin Salman por el asesinato de Khashoggi: "Cosas que pasan”

Hace siete años, durante el primer mandato de Donald Trump, el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado y descuartizado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. La inteligencia de Estados Unidos atribuyó al príncipe Mohammad bin Salmán haber orquestado la operación. Este martes, en la primera visita a la Casa Blanca desde entonces de Bin Salmán, Trump le ha defendido sin ambages: “Son cosas que pasan”, ha llegado a decir.

Ha sido una de las declaraciones más escandalosas de una aparición conjunta de los dos líderes en la que Trump ha dejado claro desde el primer momento su esfuerzo por una rehabilitación total de la imagen de Bin Salmán para redoblar la cooperación con Riad, un socio que ha anunciado inversiones por 1 billón de dólares en EEUU y que Washington quiere que se sume a los acuerdos Abraham.

Antes incluso de que hubiera preguntas de la prensa, y tras una recepción a la Casa Blanca marcada por pompa y circunstancia, el republicano ha dicho nada más iniciar la comparecencia conjunta en el Despacho Oval: “Estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho. Lo que ha hecho es increíble en términos de Derechos Humanos y todo lo demás”.

Asesinar y descuartizar, "cosas que pasan"

Era solo el aperitivo de lo que estaba por llegar. Una vez acabadas las declaraciones iniciales de ambos, en el turno de preguntas de la prensa, Mary Bruce, periodista de ABC News, ha empezado a plantear a Bin Salmán un interrogante sobre la conclusión de que orquestó el brutal asesinato del periodista y le ha dicho también que las familias de víctimas de los atentados del 11-S del 2001 estaban “furiosas” de que estuviera en el Despacho Oval.

Trump la ha cortado y tras preguntarle de qué cadena era y acusarla de "noticias falsas" ha respondido: “Menciona a alguien que era extremadamente controvertido”, ha dicho en una referencia de dudosa credibilidad a Khashoggi, que vivía en el exilio y escribía en ‘The Washington Post’. “A mucha gente no le gustaba el caballero del que está hablando. Te gustará o no, son cosas que pasan, (Bin Salmán) no sabía nada de ello. Y podemos dejarlo ahí”.

“No tiene que avergonzar a nuestros invitados planteando esa pregunta”, ha dicho también Trump, al que Bruce había preguntado justo antes si es apropiado que su familia haga negocios con Arabia Saudí mientras él es presidente.

La periodista, que luego también ha preguntado por el 'caso Epstein' a Trump, que la ha insultado y ha amenazado con quitar la licencia a su cadena, ha defendido que su pregunta era "importante"

Bin Salmán reconoce el "gran error"

Bin Salmán, por su parte, ha hablado sobre el asesinato de Khashoggi diciendo que su país tomó “todos los pasos adecuados de investigación, etc. Hemos mejorado nuestro sistema para asegurar que no vuelve a pasar algo así”, ha dicho. “Fue doloroso y fue un gran error y estamos haciendo todo lo que podemos para asegurar que no pasa otra vez”.

Sobre el 11-S, el príncipe ha mostrado comprensión por el “dolor” de las familias de EEUU pero ha asegurado también que “Osama Bin Laden usó a saudíes para romper la relación entre EEUU y Arabia Saudí” y ha acusado a “quien compra eso” de estar ayudando a Bin Laden y a dañar la relación.