Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Human Rights Watch denuncia crímenes de guerra por el desplazamiento de 32.000 palestinos en Cisjordania

Soldados israelíes impiden a palestinos desplazados del campo de refugiados de Nur Shams intentar regresar a su campo.

Soldados israelíes impiden a palestinos desplazados del campo de refugiados de Nur Shams intentar regresar a su campo. / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents