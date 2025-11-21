Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Militares israelíes matan a tiros a dos palestinos en Jerusalén Este

El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina ha denunciado en la madrugada de este viernes la muerte de dos varones, uno de ellos menor de edad, por disparos del Ejército israelí durante una incursión en una localidad ubicada al norte de Jerusalén Este.

El organismo ha identificado a las víctimas: Amer Jaled Ahmed al Abu, de 18 años, y Sami Ibrahim Sami Mashayej, de 16. En un comunicado difundido por la agencia de noticias palestina WAFA, ha indicado asimismo que ambos fallecieron al sucumbir a las heridas provocadas por balas de militares israelíes.