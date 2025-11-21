Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Militares israelíes matan a tiros a dos palestinos en una incursión al norte de Jerusalén Este

Palestinos recogen sacos de harina de un camión en movimiento que transporta ayuda del Programa Mundial de Alimentos.

Palestinos recogen sacos de harina de un camión en movimiento que transporta ayuda del Programa Mundial de Alimentos. / Associated Press/LaPresse / LAP

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents