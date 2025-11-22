Guerra
Albares advierte que la guerra de Rusia en Ucrania no puede tener "premio" ante el plan de paz de Trump
El ministro de Exteriores ha remarcado en la cumbre de líderes del G20 de Johannesburgo que cualquier decisión sobre el futuro del país presidido por Zelenski debe tener a este país "en el centro de cualquier decisión"
EP
El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares ha dejado claro que la guerra de agresión iniciada por Rusia contra Ucrania no puede tener "premio" ante las inminentes negociaciones en base al plan ideado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En declaraciones a los medios desde Johannesburgo, donde participa junto a la delegación española en la cumbre de líderes del G20, ha insistido en que la paz que salga de esta negociación debe ser "justa y duradera" y no "un paréntesis entre dos guerras" y el acuerdo debe respetar la soberanía de Ucrania, toda vez que el plan de Washington plantea cesiones de territorio a Moscú.
"No podemos permitir que una guerra de agresión tenga premio", ha señalado, subrayando que en estas horas "definitorias" los europeos están unidos y apoyan al presidente ucraniano Volodomir Zelenski.
En ese sentido ha remarcado que cualquier decisión sobre el futuro de Ucrania debe tener a este país "en el centro de cualquier decisión" y también a Europa porque cualquier decisión afecta a la seguridad de todo el continente.
- El interior de Castellón amanece teñido de blanco: llega la primera nevada débil a la provincia
- Fuga hasta Morella: Dos de los heridos en el accidente de Benassal se marchan del General sin el alta porque estaban 'aburridos
- Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
- Encapuchados asaltan tres masets de Vila-real en minutos y huyen a la carrera de la policía
- Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
- Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
- 15 familias interesadas y más de 100 llamadas: Locura por vivir en el pueblo de Castellón que ofrece tres viviendas sociales