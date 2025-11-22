En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos por un ataque con drones ucranianos sobre la región rusa de Samara
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Mario Saavedra
Ucrania sufre pérdidas en el frente del Donbás pero castiga a Rusia en su industria petrolera
Los vecinos de la ciudad rusa de Novorossiysk no pegaron ojo la noche del pasado viernes 14 de noviembre. Se había producido una explosión que algunos testigos describieron como un hongo nuclear que tiñó de rojo el cielo nocturno sobre ese puerto del mar Negro. Ucrania había lanzado con éxito un ataque nocturno de drones contra la terminal petrolera de Sheskharis. Las autoridades rusas informaron de que en el complejo, varias instalaciones costeras y un barco civil resultaron dañados, y medios afines al Kremlin señalaron la dificultad de apagar un fuego que seguía activo muchas horas después. (Seguir leyendo)
Al menos dos muertos por un ataque con drones ucranianos en Samara
Al menos dos personas han fallecido y dos más han resultado heridas como consecuencia de un ataque con drones ucranianos contra infraestructura industrial en la región rusa de Samara, según han informado este sábado las autoridades locales.
"Se ha producido un ataque con drones enemigos contra instalaciones industriales en la región de Samara. El enemigo tenía como objetivo instalaciones de combustible y energía. Las fuerzas de defensa aérea repelieron el ataque. Con profundo pesar informo de que dos personas han fallecido en un accidente con un dron en Sizran", ha notificado el gobernador regional, Viacheslav Fedorishchev, en un breve comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Interfax.
Ricardo Mir de Francia
¿Puede Trump imponer a Ucrania su "plan de paz" como hizo con los palestinos en Gaza?
La Casa Blanca los llama planes de paz, pero no son más que la imposición encubierta de las demandas de una de las partes. Una receta para el desastre. Primero en Gaza y ahora, quizás, en Ucrania. Esta semana se filtró la última propuesta de la Administración de Donald Trump para detener la guerra en el país eslavo, un "plan de paz" de 28 puntos que a ojos de los expertos obligaría a a capitular ante las posiciones maximalistas del Kremlin. Y como pasó en el devastado enclave palestino, Washington no parece dispuesto a aceptar un 'no' por respuesta. El equipo del líder estadounidense ha dado a Kiev hasta el próximo jueves —día de Acción de Gracias en EEUU— para aceptar el plan. Si no lo hace, según 'The Washington Post', perderá el apoyo estadounidense. Un chantaje en toda regla. (Seguir leyendo)
El presidente del PDE expresa su apoyo a Zelenski y advierte que "no es la fuerza la que hace la justicia"
El presidente del Partido Demócrata Europeo (PDE), François Bayrou, ha mostrado su apoyo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y a su país, que se encuentran bajo una presión "inmoral", y ha lamentado que se ha pasado del mundo construido "por la fuerza de la ley", al mundo construido por "la ley de la fuerza". "No es la fuerza la que hace la justicia", ha subrayado. Bayrou ha clausurado este viernes, junto al secretario general del PDE, Sandro Gozi, y el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el Congreso anual que el PDE ha celebrado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) con el título 'All We Need is Democracy' (Todo lo que necesitamos es democracia). El encuentro ha reunido a 76 delegados de 20 formaciones políticas de una veintena de países, y en él se ha nombrado al líder del PNV, Aitor Esteban, vicepresidente del Partido Demócrata Europeo. Según ha relatado Bayrou, hasta la invasión de Ucrania "todos imaginábamos que poco a poco y con dificultad una nación después de la otra íbamos a someternos al respeto de la ley, incluido entre las naciones, ese respeto de la ley basado en un principio, que es que la ley protege a las pequeñas naciones, tan bien como a las grandes naciones. Que no es la fuerza que hace la justicia".
Zelenski y Vance coinciden en trabajar junto a Europa para lograr una paz "factible" para Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido este viernes una conversación con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en la que ambos han tratado la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, y resaltado la importancia de mantener contactos de trabajo entre Kiev, Washington y Bruselas con vistas a la declaración de una "paz factible" para Ucrania. La conversación con Vance ha tenido lugar en medio de un intenso día de comunicaciones de Zelenski con los líderes de la Unión Europea, Reino Unido, Francia, Alemania y el secretario general de la OTAN para tratar un espinoso plan que deja entrever la pérdida de territorios ucranianos a cambio de garantías de seguridad a futuro. Zelenski, en principio y según Trump, tiene hasta el próximo jueves para aceptar.
Zelenski, sobre el plan de Trump: "Ucrania puede verse en el riesgo de perder su dignidad o a un aliado clave"
Putin cree que la propuesta de Trump para Ucrania podría sentar las "bases para un acuerdo de paz definitivo"
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este viernes que ya ha recibido a través de los canales de comunicación habituales la propuesta de la Administración de Donald Trump para la invasión rusa de Ucrania y ha dicho que cree que podría sentar las "bases para un acuerdo de paz definitivo" entre las partes. "Creo que puede servir de base para un acuerdo de paz definitivo. Pero este texto no se ha discutido con nosotros de manera significativa. Y me imagino que es porque el Gobierno estadounidense no ha logrado obtener el consentimiento de la parte ucraniana", ha dicho durante un encuentro con el Consejo de Seguridad de su país. Según Putin, "Ucrania se opone" al texto porque, junto a sus socios europeos, "sigue bajo la ilusión de infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla", considerando que esta postura se debe a "la falta de información objetiva sobre la situación real en el campo de batalla" y ha agregado que si Kiev se niega a negociar Moscú continuará conquistando territorio ucraniano. "Pero nosotros, como ya he dicho en muchas ocasiones, también estamos dispuestos a negociar pacíficamente y a resolver los problemas por la vía pacífica. Sin embargo, esto requiere, por supuesto, un análisis exhaustivo de todos los detalles del plan propuesto. Estamos preparados para ello", ha añadido.
Zelenski, ante plan de Trump: "Ucrania se enfrenta a una decisión difícil: perder su dignidad o un socio clave"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que su país "se enfrenta a una decisión muy difícil", al tener que decantarse por "perder su dignidad o a un socio clave", después de que en la víspera recibiera de Estados Unidos un plan para intentar resolver la guerra desatada en febrero de 2022 por la invasión de Rusia. "Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Ahora la presión sobre Ucrania es una de las más fuertes. Ahora Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil: perder su dignidad o un socio clave. Aceptar los difíciles 28 puntos o afrontar un invierno extremadamente duro y otros riesgos", ha declarado en un discurso a la nación. Zelenski, que ha dicho que Washington espera una respuesta, ha explicado que presentará argumentos, convencerá y ofrecerá "alternativas" pero que no dará "al enemigo motivos para decir" que es Ucrania la que "no desea la paz, la que obstaculiza el proceso y la que no está preparada para la diplomacia".
Zelenski dice que coordinará con Francia, Reino Unido y Alemania su respuesta al plan de Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes tras hablar por teléfono con los líderes de Francia, el Reino Unido y Alemania que coordinará con ellos su respuesta al plan de paz que le entregó en la víspera Estados Unidos. "Nos coordinamos de manera estrecha para asegurarnos de que nuestras posiciones de principios sean tomadas en consideración. Estamos coordinando los próximos pasos y hemos acordado que nuestros equipos trabajarán juntos a los niveles correspondientes", escribió en redes sociales Zelenski. El presidente ucraniano dijo que tanto él como los líderes de Francia, Emmanuel Macron; Reino Unido, Keir Starmer, y Alemania, Friedrich Merz, aprecian los esfuerzos del presidente de EEUU, Donald Trump, para poner fin a la guerra.
Finlandia advierte de que no se puede negociar la paz en Ucrania sin Europa ni Kiev
El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, calificó este viernes de "muy problemático" el plan de paz negociado en secreto entre Rusia y Estados Unidos e insistió en que no se puede alcanzar una solución duradera al conflicto sin Europa y sin Ucrania. "Es muy problemático que se haya llevado a cabo este tipo de borrador bilateral. No se puede tomar ninguna decisión sin Europa en la mesa de negociaciones y mucho menos sin Ucrania", afirmó Orpo a la prensa.
- El interior de Castellón amanece teñido de blanco: llega la primera nevada débil a la provincia
- Fuga hasta Morella: Dos de los heridos en el accidente de Benassal se marchan del General sin el alta porque estaban 'aburridos
- Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
- Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
- 15 familias interesadas y más de 100 llamadas: Locura por vivir en el pueblo de Castellón que ofrece tres viviendas sociales
- Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
- Inician las gestiones para que Nuleta, la clemenules de la Plana, obtenga la Denominación de Origen