Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Una delegación de Hamás abordará con los mediadores en El Cairo la escalada en Gaza

Una delegación de Hamás llegó este domingo a El Cairo para abordar con los mediadores la situación en Gaza tras la escalada de los últimos días, marcada por acusaciones mutuas entre las partes en conflicto de haber violado el alto el fuego y los bombardeos israelíes que solo este sábado han provocado la muerte de más de 20 personas.

Según dijo a EFE en El Cairo una fuente de Hamás, la delegación está presidida por el jefe negociador de la organización islamista, Jalil al Haya, y "abordará la escalada de la situación en Gaza con altos funcionarios de la inteligencia egipcias".