Trump vuelve a exigir la cárcel para los congresistas demócratas que llamaron al Ejército a ignorar sus órdenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a exigir este domingo que los senadores y representantes demócratas que pidieron al Ejército que se negaran a ejecutar cualquier tipo de orden presidencial que estimaran como ilegal deberían acabar en la cárcel por delito de sedición, después de llegar a pedir su muerte en la horca esta semana.

El vídeo, compartido por la senadora por Michigan Elissa Slotkin, presenta al senador Mark Kelly y a los representantes Chris DeLuzio, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Jason Crow. Kelly, quien sirvió en la Marina y es exastronauta, aseguró que "la administración está enfrentando a nuestros militares uniformados y a los profesionales de la comunidad de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses" y recordó que, según las leyes del país, "es posible rechazar las órdenes ilegales".

La pieza hace referencia a los despliegues de la Guardia Nacional ordenados por Trump para combatir la criminalidad, disputados en los tribunales, y la enormemete cuestionada actuación de las fuerzas del servicio antiinmigración del Departamento de Seguridad Nacional a la hora de efectuar lo que sus críticos consideran como detenciones ilegales de la población.

En respuesta, Trump ha vuelto a denunciar a los protagonistas del vídeo como "traidores que indicaron a los militares que desobedecieran mis órdenes" y asegurado que "deberían estar en la cárcel ahora mismo, no paseándose por las plataformas de noticias falsas", como describe el presidente a numerosos medios de comunicación, "tratando de explicar que lo que dijeron estaba bien".

"No lo estaba y nunca lo estará: fue una sedición al más alto nivel y la sedición es un crimen mayor", ha manifestado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social. "Lo que han dicho no se puede interpretar de otra manera", ha añadido, antes de asegurar que "muchos expertos legales" coinciden con su opinión: "Estos traidores demócratas que indicaron a los militares que desobedecieran mis órdenes como presidente cometieron un crimen de graves proporciones", ha mantenido.