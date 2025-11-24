Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel mata al 'número dos' de Hezbolá

Las Fuerzas Armadas de Israel han matado este domingo al 'número dos' del partido-milicia chií Hezbolá, su jefe de Estado Mayor, Haizam Alí Tabatabai, en un bombardeo en el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut, en el ataque de mayor calado desde que hace un año entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y la milicia libanesa.

"Hoy, 23 de noviembre de 2025, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) bajo la dirección de la Inteligencia Militar y a través de la Fuerza Aérea han eliminado al terrorista Haizam Alí Trbatabai, el jefe 'de facto' del Estado Mayor de Hezbolá", explica un comunicado militar israelí.