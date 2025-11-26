Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice estar "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" del acuerdo para Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes que está "preparado" para abordar con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, los puntos "sensibles" de la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra de Ucrania, que recibió críticas respecto a las cesiones que incluía de Kiev a Moscú, después de que Washington hablara de "unos pocos detalles delicados pero no insuperables" de cara a un acuerdo.

Zelenski ha subrayado que "las decisiones de seguridad sobre Ucrania deben incluir a Ucrania" y que "las decisiones de seguridad sobre Europa deben incluir a Europa". "Porque cuando algo se decide a espaldas de un país o su gente, siempre existen un alto riesgo de que simplemente no funcione. La gente debe decidir su propio futuro y eso nos diferencia de regímenes como el de Moscú", ha declarado.

Así, ha indicado que "cuenta con el marco desarrollado" por los países europeos en la ciudad suiza de Ginebra: "Está sobre la mesa y estamos listos para avanzar juntos, con Estados Unidos, con el compromiso personal de Trump, y con Europa, con los líderes y todos los socios que tienen la fuerza y la capacidad de ayudar".