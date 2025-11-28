Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Registran las dependencias del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, en el marco de la investigación sobre una supuesta trama que cobraba sobornos a contratistas de la empresa pública de energía atómica

Una obra de pintura callejera en una calle de Leópolis (Ucrania), el pasado miércoles.

Una obra de pintura callejera en una calle de Leópolis (Ucrania), el pasado miércoles. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents