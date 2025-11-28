Trump anuncia su intención de "pausar permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su intención de "pausar permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo" en un plan que incluirá eliminar "millones de admisiones ilegales" durante el mandato de su predecesor, Joe Biden, y expulsar a "cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar" al país norteamericano.

"Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, eliminaré los millones de admisiones ilegales de Biden (...) y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país", ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en la red Truth Social. Una amenaza que se produce tras el ataque el miércoles a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca a manos de un hombre de nacionalidad afgana. Uno ha muerto y el otro lucha por su vida.

En esa misma publicación, ha asegurado que eliminará "todas las ayudas y subsidios federales" para quienes no sean estadounidenses y que "desnaturalizará" a los migrantes que "socaven la tranquilidad nacional". "Deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental", ha agregado.

"Disfunción social"

"Solo la migración inversa puede remediar por completo esta situación", ha aseverado, antes de definir esa "situación", en una segunda publicación enviada inmediatamente después, como una "disfunción social" provocada, según él, por la carga de refugiados y la población migrante, que sería "mucho mayor" que las cifras oficiales.

Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció que revisará el estado migratorio de cada residente permanente o titular de una "green card" de 19 países. Afganistán, así como Cuba, Haití, Venezuela, Irán y Birmania figuran en la lista. La administración Trump también ordenó la suspensión inmediata de la tramitación de solicitudes de inmigración procedentes de Afganistán.

La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, informó que el presunto atacante, Rahmanullah Lakanwal, vivía en el estado de Washington, al otro extremo del país, y que llegó en auto al lugar del tiroteo. Abrió fuego con un revólver Smith and Wesson 357 contra un grupo de Guardias Nacionales que patrullaban a unas cuadras de la Casa Blanca. Las autoridades siguen sin tener indicios de los motivos del ataque.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que el sospechoso había formado parte de un comando respaldado por Washington que combatió contra los talibanes en Afganistán, y que llegó a Estados Unidos gracias a un programa de evacuación de afganos que colaboraron con el organismo.