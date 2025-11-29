Alta tensión
Trump, sobre el espacio aéreo de Venezuela: "Considérenlo cerrado en su totalidad"
El presidente de Estados Unidos lo ha anunciado en su red social, Truth
EFE
Madrid
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth, que las "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" consideren que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".
"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento de alta tensión en las relaciones entre los dos países y sin aclarar ninguna otra circunstancia relacionada con dicho cierre.
- Pillan a un falso profesor dando clase en la UNED de Vila-real sin tener titulación
- ¿Cuánto cobra al año mi alcalde? Aquí tienes cuál es su sueldo
- Multan a un anciano de 75 años en Castellón: “Llevo 50 años conduciendo sin carnet y nunca me ha pasado nada”
- Subida histórica de sueldo para los 33.000 funcionarios de Castellón: esto es lo que cobrarán
- Así se transformará uno de los pueblos más bonitos de España en Castellón: luces nocturnas y videomapping
- Riesgo de nevadas en Castellón este fin de semana
- Una montaña de Castellón lucirá este año más navideña que nunca
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló