Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Netanyahu pide cancelar la audiencia prevista para martes en su juicio por corrupción

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solicitó este lunes al Tribunal del Distrito de Tel Aviv que cancele la audiencia que tiene prevista para mañana, martes, en su juicio por corrupción alegando motivos de agenda política y seguridad, según recogen varios medios locales.

Tras recibir la petición por parte de su abogado, Amit Hadad, la Fiscalía General anunció que acuerda cancelar la del martes, con la condición que se extienda la que tiene prevista el miércoles.

Este nuevo movimiento de Netanyahu llega después de que ayer, domingo, solicitara formalmente al presidente israelí, Isaac Herzog, que lo indulte de este juicio por corrupción, una decisión que ha indignado a la oposición y a parte de la sociedad israelí.