Nasry 'Tito' Asfura, el delegado de Trump en Honduras

Nasry 'Tito' Asfura palpitaba este lunes el desenlace de las elecciones presidenciales que lo tenían al frente pero a una distancia insignificante de Salvador Nasralla. El exdiputado y exalcalde de Tegucigalpa ha confiado su suerte a la estrella de Donald Trump. El magnate republicano le ofreció su decidido respaldo y este empresario nacido en el seno de una familia de inmigrantes palestinos dedicados al comercio quiere estar a la altura de su gesto.

Le llaman "Tito", pero, también, a partir de su campaña electoral, "Papi, a la orden", un lema que sugiere autoridad y obediencia. Empresario, como su padre, el abanderado del Partido Nacional de Honduras (PNH) genera, según el diario La Prensa, "adhesión y también debate, pues es símbolo de la vieja guardia para algunos, y esperanza de renovación para otros".

Siguiendo la recomendación de sus asesores, 'Tito' hizo lo mismo que la mayoría de los candidatos latinoamericanos: bailar, gritar con entusiasmo en TikTok.

Está casado con Lissette del Cid de Asfura, madre de sus tres hijas: Stephanie, Monique (quien le gestiona las comunicaciones en la campaña electoral) y Alexandra. En cada aparición pública ha hecho una oda a la familia.

De acuerdo con La Prensa tiene una fortuna de unos dos millones de dólares, cantidad que no pasa inadvertida en Honduras pese a que el candidato no recurre a la ostentación.

"Yo no hablo, hago", señala con frecuencia desde que alcanzó cierta relevancia como constructor. Suele decir que madruga para desayunar las tradicionales tortillas de maíz con frijoles y mantequilla. A los 67 años, Asfura dice tener la medicina para curar al país más pobre de la región. Su plan de Gobierno se llama "Juntos Vamos a Estar Bien 2026-2030". El empleo, la salud y la educación son sus ejes programáticos. También la seguridad.

Usa un viejo teléfono celular porque, ha asegurado, le permite llamadas rápidas, y también recibirlas. Asfura espera que pronto suene el teléfono con la voz de Trump que lo felicite por el triunfo en las urnas.