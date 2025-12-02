Un ataque con drones acuáticos contra un carguero ruso en aguas de Turquía eleva la tensión en el mar Negro

Un carguero ruso ha sido atacado este martes de madrugada en la costa de Turquía, según han informado las autoridades del país anatolio. El ataque, realizado con drones acuáticos, es el tercero en menos de una semana contra barcos de bandera rusa en aguas territoriales turcas en el mar Negro.

El anterior incidente ocurrió el pasado viernes, cuando dos drones ucranianos impactaron y causaron varias explosiones en otros dos cargueros rusos. No se ha confirmado la autoría del ataque de este martes, aunque todo apunta a los servicios secretos de Kiev, que sí admitieron estar detrás de la acción del viernes pasado.

"Hemos enviado los mensajes necesarios a todas las partes relevantes, incluidas las autoridades ucranianas", ha dicho este martes una fuente anónima turca, que ha confirmado el ataque contra el barco Midvolga-2, que se encontraba a 130 kilómetros al norte de la costa turca. El Midvolga cargaba aceite de girasol en dirección a Georgia, y en su interior viajaba una tripulación de 13 personas. Nadie ha resultado herido por el ataque.

Durante los últimos dos años, Turquía ha intentado mantener una posición de equilibrio entre Ucrania y Moscú, y ha sido el único país capaz de reunir a delegaciones de ambos países para negociaciones. Éstas ocurrieron en tres rondas en mayo, junio y julio, y si bien sirvieron para llegar a varios acuerdos de intercambio de prisioneros, evidenciaron también la enorme distancia entre las dos capitales y la insistencia rusa en sus demandas maximalistas para terminar con su invasión. Entre las exigencias rusas están el rechazo a la entrada de Ucrania en la OTAN y la entrega de los territorios ucranianos ahora ocupados por Rusia a Moscú. El Gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha rechazado siempre estos términos.

Aviso a ambos lados

Turquía, además, es el único país de la OTAN que no ha impuesto sanciones contra Moscú, y el presidente Recep Tayyip Erdogan es de los pocos líderes mundiales que presume y exhibe cercanía con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"La guerra entre Rusia y Ucrania ha empezado a afectar claramente la seguridad de la navegación en el mar Negro. El ataque contra barcos en nuestras aguas es una escalada preocupante, y es un acto inaceptable. No puede justificarse de ninguna forma. Desde aquí envío un aviso a ambos lados en lo que respecta a incidentes de este tipo", dijo Erdogan este lunes por la noche, horas antes del último ataque de este martes.

El enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, para las negociaciones con Rusia y Ucrania, Steven Witkoff, ha viajado este martes a Moscú junto con el yerno de Trump Jared Kushner para reunirse con las autoridades del Kremlin. En estas negociaciones se espera que Witkoff y Kushner compartan el documento negociado durante los últimos días con Ucrania.