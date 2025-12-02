Atentado en Perú
El candidato presidencial peruano Rafael Belaúnde sobrevive a un atentado tras ser tiroteado en su vehículo
El candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo de gravedad
EFE
El candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, sufrió este martes un atentado al ser atacado a disparos cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, aunque resultó ileso, según denunció un portavoz de su movimiento político.
Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo de gravedad, de acuerdo con las imágenes compartidas por su grupo político en las redes sociales, donde se le ve con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.
El ex primer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP y declaró que se trataba de "un mal inicio de la campaña", en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.
"Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde", agregó Cateriano.
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Tragedia en Vila-real: Fallece una niña de 12 años en la piscina del centro de tecnificación deportiva
- Desarticulan en Castellón la primera célula terrorista vinculada al grupo neonazi The Base
- El misterio de la mujer desaparecida en Benicàssim: 'Se dejó la ropa en la arena, pero no había llaves ni móvil
- Todos los destinos para volar desde el aeropuerto de Castellón en 2026
- El boicot antitaurino que encendió a un pueblo de Castellón cumple 10 años y lo celebran con seis 'bous embolats'
- 233 puestos y miles de visitantes: la Fira de Santa Caterina de Vila-real rompe récords
- Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera