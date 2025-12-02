En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Ejército y la Inteligencia de Israel han anunciado la muerte de un "terrorista" que ha herido a uno de sus militares al embestirlo con el vehículo que conducía en Cisjordania
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Soldados israelíes matan a un palestino que les atacó con un cuchillo en Cisjordania
El Ejército israelí informó este martes de que dos de sus soldados quedaron heridos tras enfrentarse y abatir a tiros a un atacante que los apuñaló, según recoge su comunicado, cerca del asentamiento de Ateret, en la Cisjordania ocupada. El Ejército sostiene que los soldados llegaron al lugar a primera hora de este martes "tras recibir un informe sobre una persona sospechosa". Poco después, los soldados se acercaron hacia esta persona, de la que no ha trascendido más información y "comenzó a apuñalarlos tras lo cual recibió un disparo mortal". En la nota, Israel asegura que está investigando "más detalles" del suceso.
El Ejército de Israel mata al autor de un atropello con fuga que hirió a un militar cerca de Hebrón
El Ejército y la Inteligencia de Israel han anunciado este martes la muerte de un "terrorista" que ha herido a uno de sus militares al intentar embestirlo con el vehículo que conducía cerca de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, tras lo que el atacante habría huido, propiciando una operación de búsqueda por parte de las autoridades israelíes. "El terrorista que hirió a un combatiente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) un coche ha sido eliminado", han anunciado las propias FDI y el Shin Bet, el servicio de Inteligencia de Israel, en un comunicado conjunto que han difundido los militares a través de su canal en Telegram.
Dos palestinos muertos en ataques del Ejército israelí en el norte de Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos dos palestinos han muerto este lunes en acciones de las Fuerzas Armadas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que entró en vigor el pasado 10 de octubre. "En dos incidentes separados ocurridos en el norte de la Franja de Gaza esta mañana (lunes), fuerzas del Equipo de Combate de la Brigada Carmeli han identificado a dos terroristas que habían cruzado la Línea Amarilla y representaban una amenaza inmediata", ha informado el Ejército israelí. Los soldados israelíes "dispararon inmediatamente después de la identificación y abatieron a los terroristas para eliminar la amenaza", explica el comunicado militar. Por el momento medios palestinos solo han confirmado la muerte de una persona, Muhamad Nasr Siam, fallecido tras el impacto de un dron en el barrio gazatí de Zeitun, cerca de la Línea Amarilla, informa el diario palestino 'Filastin', afín a Hamás.
Trump invita a Netanyahu a una reunión en la Casa Blanca "en el futuro próximo"
La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha informado este lunes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha invitado a visitar la Casa Blanca "en un futuro próximo", en el marco del alto el fuego en la Franja de Gaza, que entró en vigor a principios de octubre, si bien las autoridades gazatíes continúan registrando víctimas mortales por ataques israelíes pese al acuerdo. Netanyahu ha conversado esta tarde por teléfono con el presidente estadounidense, en una llamada en la que "ambos líderes han destacado la importancia y la obligación de desarmar" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "desmilitarizar la Franja". "(También) han abordado la ampliación de los acuerdos de paz", reza un breve comunicado.
El presidente israelí, sobre el indulto a Netanyahu: "Consideraré los intereses del Estado"
El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este lunes que evaluará "únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí" al estudiar la petición de indulto presentada ante él por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, según un mensaje oficial que ha compartido su portavoz en sus canales oficiales.
"Claramente, la solicitud de indulto del primer ministro Benjamín Netanyahu está generando un debate y resulta profundamente inquietante para muchas personas en el país, en diferentes comunidades", afirmó Herzog en un mensaje oficial
"Ya he aclarado que se gestionará de la manera más correcta y precisa. Consideraré únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí", agrega la nota presidencial.
Israel mató a nueve gazatíes este domingo
Nueve gazatíes murieron por ataques israelíes el domingo en la Franja de Gaza pese al alto el fuego, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.
Las nuevas víctimas elevan a 356 la cifra total de gazatíes asesinados por Israel desde que el alto el fuego en Gaza entrase en vigor el pasado 10 de octubre, mientras que otros 909 han resultado heridos.
Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada 'línea amarilla', donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.
Hamás: si Israel no cumple con el acuerdo en Gaza llevará la inestabilidad a toda la región
Husam Badran, miembro del buró político de la organización islamista Hamás advirtió anoche en una entrevista con el canal catarí Al Jazeera que si Israel "continúa dando largas al acuerdo" de alto el fuego en Gaza "corre el riesgo de llevar a toda la región a la inestabilidad".
"Si el mundo decide ignorar las continuas violaciones de la ocupación, todas las opciones siguen sobre la mesa. No creo que ninguna parte regional o internacional esté realmente interesada en que continúe la inestabilidad en Gaza; esto afecta no solo a la región, sino al mundo en general", avisó Badran.
Así reiteró que es el Gobierno de Benjamín Netanyahu el que está "obstruyendo" la implementación del acuerdo del alto el fuego por "su incapacidad para abrir el cruce de Rafah, sus continuos ataques en toda Gaza, la insuficiente entrada de ayuda acordada y la continua demolición a gran escala" en la zona que Israel controla del enclave.
Netanyahu pide cancelar la audiencia prevista para martes en su juicio por corrupción
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solicitó este lunes al Tribunal del Distrito de Tel Aviv que cancele la audiencia que tiene prevista para mañana, martes, en su juicio por corrupción alegando motivos de agenda política y seguridad, según recogen varios medios locales.
Tras recibir la petición por parte de su abogado, Amit Hadad, la Fiscalía General anunció que acuerda cancelar la del martes, con la condición que se extienda la que tiene prevista el miércoles.
Este nuevo movimiento de Netanyahu llega después de que ayer, domingo, solicitara formalmente al presidente israelí, Isaac Herzog, que lo indulte de este juicio por corrupción, una decisión que ha indignado a la oposición y a parte de la sociedad israelí.
La cultura israelí vive años "catastróficos" golpeada por la guerra y el boicot por Gaza
La guerra de Gaza ha dejado una profunda huella en el ámbito cultural de Israel que ha afectado a la vida cotidiana de los artistas, a lo que se añade el aislamiento producido por la campaña de boicot internacional que repercute sobre escritores, músicos o bailarines.
"Los últimos dos años han sido catastróficos", sentencia a EFE Deborah Harris, agente literaria y propietaria de la agencia homónima radicada en Jerusalén que representa a alrededor de 200 editoriales extranjeras para vender sus derechos de traducción al hebreo, así como a unos 100 escritores, mayormente israelíes pero también palestinos, cuyas obras distribuye internacionalmente.
"Hay muchos autores internacionales que se niegan a que sus obras se traduzcan al hebreo", se lamenta Harris. Además, añade, "muchísimas editoriales rechazan publicar a escritores israelíes e incluso judíos".
Líderes de la oposición y la izquierda israelíes critican la petición de indulto de Netanyahu
Los líderes de la oposición y la izquierda israelíes criticaron este domingo la petición de indulto enviada al presidente del país, Isaac Herzog, por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en el juicio en el que está acusado de corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, quien encabeza el partido centrista Yesh Atid, indicó que sin la llegada "de una confesión de culpabilidad y una renuncia inmediata a la vida política" por parte de Netanyahu, el jefe del Estado israelí no puede concederle el indulto.
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Tragedia en Vila-real: Fallece una niña de 12 años en la piscina del centro de tecnificación deportiva
- Desarticulan en Castellón la primera célula terrorista vinculada al grupo neonazi The Base
- El misterio de la mujer desaparecida en Benicàssim: 'Se dejó la ropa en la arena, pero no había llaves ni móvil
- Todos los destinos para volar desde el aeropuerto de Castellón en 2026
- 233 puestos y miles de visitantes: la Fira de Santa Caterina de Vila-real rompe récords
- Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera
- La Fira de Santa Caterina de Vila-real, en imágenes