Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El presidente israelí, sobre el indulto a Netanyahu: "Consideraré los intereses del Estado"

El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este lunes que evaluará "únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí" al estudiar la petición de indulto presentada ante él por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, según un mensaje oficial que ha compartido su portavoz en sus canales oficiales.

"Claramente, la solicitud de indulto del primer ministro Benjamín Netanyahu está generando un debate y resulta profundamente inquietante para muchas personas en el país, en diferentes comunidades", afirmó Herzog en un mensaje oficial

"Ya he aclarado que se gestionará de la manera más correcta y precisa. Consideraré únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí", agrega la nota presidencial.