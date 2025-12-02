Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin asegura que Rusia tiene la iniciativa "en todo el frente" de Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha destacado este lunes que sus Fuerzas Armadas tienen la iniciativa "en todo el frente" de Ucrania mientras sigue informando de avances y tomas de localidades en regiones como Donetsk y Járkov.

"En cuanto a los grupos Central y Oriental, aquí, a lo largo de toda la línea de contacto de combate, la iniciativa está totalmente en manos de nuestras Fuerzas Armadas", ha afirmado Putin, según recoge la agencia de noticias rusa TASS. En concreto se ha referido al "ritmo de avance" del grupo Vostok, que se aproxima a la ciudad de Juliaipole.